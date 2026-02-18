El look sporty embarazada de María Belén Ludueña para su caminata diaria

María Belén Ludueña volvió a hacerse presente en redes sociales para compartir una de sus rutinas diarias en la recta final de su embarazo. Es por este motivo que compartió una postal frente al espejo antes de salir a realizar su caminata diaria y dejó en claro que la comodidad va de la mano con el estilo. Con una sonrisa radiante y la naturalidad que la caracteriza, mostró su look sporty que, además de ser canchero, dejó asomar su pancita de siete meses.

María Belén Ludueña se robó todas las miradas

Este miércoles 18 de febrero, María Belén Ludueña se tomó una foto frente al espejo donde mostró de pies a cabeza como combinó con un conjunto deportivo total black de líneas simples y modernas. Para esta ocasión, la comunicadora eligió una musculosa negra de breteles finos, ajustada al cuerpo, resaltando suavemente las curvas propias de la dulce espera. Esta prenda básica la combinó con una minifalda deportiva al tono, de corte práctico y tejido liviano, ideal para una rutina de caminata llena de guiños fashionistas.

María Belén Ludueña | Instagram

El estilismo se completó con zapatillas deportivas negras con suela blanca, pensadas para garantizar confort y estabilidad. Las zapatillas también fueron las protagonistas del look poniendo un sello urbano y reforzando la impronta sporty del outfit. Además, sumó medias cortas en la misma gama cromática, logrando una imagen elegante, canchera, estilizada, armónica y funcional.

Frescura, comodidad y, sobre todo, bienestar

El beauty look también acompañó la propuesta relajada de María Belén Ludueña. Es por esta razón que la esposa de Jorge Macri optó por anticiparse al calor y llevó el pelo recogido de manera sencilla, un gesto que no solo aporta frescura, sino que resulta práctico para realizar actividad física en esta época del año. Sin excesos de maquillaje y con accesorios mínimos, priorizó la naturalidad, poniendo el foco en el bienestar propio.

Cabe destacar que, la conductora atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal mientras espera su primer hijo junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lejos de abandonar sus hábitos saludables, apuesta por mantenerse activa y transmitir un mensaje positivo sobre el cuidado del cuerpo durante la etapa de gestación, siempre con aprobación médica y respetando los tiempos propios.

La moda en la maternidad ha evolucionado hacia propuestas que celebran la transformación del físico sin ocultarlo. En ese sentido, el conjunto elegido refleja una tendencia cada vez más fuerte: prendas cómodas, versátiles y con impronta urbana que permiten adaptarse a distintas rutinas diarias sin perder elegancia. El negro -un clásico infalible- suma elegancia incluso en clave deportiva.

María Belén Ludueña | Instagram

Una vez más, María Belén Ludueña demostró que su embarazo puede vivirse con estilo y autenticidad. Con su imagen frente al espejo y la frase “Buen día, a caminar”, la periodista de Eltrece transmitió energía y optimismo, inspirando a otras futuras mamás a no resignar la moda, aún en actividades simples como ponerse en movimiento a través de caminatas con propuestas cómodas, actuales y que se adaptan a la impronta de cada mujer.

NB