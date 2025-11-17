Nequi Galotti rompió con el uso tradicional del accesorio y se la jugó por un look ideal para la primavera

Nequi Galotti es una de las modelos más observadas por los expertos fashionistas, ya que se la juega por mantener su estilo elegante, a través de diferentes prendas y opciones de accesorios. En todo momento, busca la originalidad de las prendas al darle una vuelta de tuerca a su uso tradicional. En un cumpleaños en el campo, la modelo se la jugó por un look ideal para la primavera, donde se alejó del pañuelo clásico para transformarlo en otro accesorio.

Nequi Galotti no duda en dejar en claro su estilo fashionista en cada evento al que se presenta. Con un guiño comfy y campestre, mantiene la elegancia de cada prenda, buscando la originalidad y la tendencia en cada una de ellas. Es por eso que, para un día en el campo, decidió mostrar sus conocimientos fashionistas al darle una vuelta de tuerca a una parte de su looks ideal para la primavera. Entre colores llamativos y estampas, cambió el uso del pañuelo para agregar en la parte inferior de su outfit.

Para un día en el campo y con amigos, Nequi marcó el color naranja como el clave para esta temporada. Para la ocasión, lució una camisa holgada, con un destacado escote en V y mangas tres cuartos, y un pantalón de jean de corte recto. Sin embargo, tomó un pañuelo de estampado del mismo color que su camisa, y lo lució en la cintura como si fuera un cinturón, cambiando su uso tradicional. Finalmente, cerró el atuendo comfy con unas zapatillas cómodas y relajadas, pero manteniendo la elegancia del cumpleaños.

Nequi Galotti vivió una tarde en Capitán Sarmiento, en Buenos Aires, entre el campo y sus amigas. "Celebrando los 60 de Robert Kaufer, en un día de campo divino. Entre amigas queridas, encuentros inesperados у tantas risas compartidas... así se festeja la vida. Un día increíble, lleno de cariño y alegría", escribió, junto a divertidas postales con su gente querida. En todo momento, mantuvo su amor por el campo, pero demostró cómo ser fashionista y comfy.

Nequi Galotti es una de las modelos más queridas y observadas por los expertos fashionistas, gracias a sus conocimientos en la moda y a su personalidad jugada con la originalidad. En esta ocasión, tomó el pañuelo clásico del verano, y lo transformó para que quede perfecto con su look de la primavera. De esta manera, rompió con el uso tradicional del accesorio, y demostró sus capacidades al momento de jugar con cada una de sus prendas favoritas.

