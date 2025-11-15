Así fue el primer cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil

Este viernes 14 de noviembre fue un día lleno de emoción para Cande Vetrano y Andrés Gil ya que su hijo Pino cumplió su primer añito de vida. La actriz, visiblemente conmovida por la primera vuelta al sol del niño, decidió compartir algunas de las imágenes más inéditas del festejo donde no faltó el bonete y la tradicional torta con la velita encendida. Todas las imágenes quedaron desplegadas en sus redes sociales junto a un enternecedor mensaje.

Cande Vetrano y Pino | Instagram

Todas las fotos del cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil

El 14 de noviembre de 2024, Cande Vetrano y Andrés Gil anunciaron la llegada de su primer hijo al que llamaron Pino. Desde ese entonces, el bebé se transformó en el centro de atención de ellos y toda su familia. Al igual que numerosos famosos del medio, los jóvenes decidieron preservar la imagen pública del niño, aunque a menudo despliegan postales inéditas juntos.

Cande Vetrano y Andrés Gil | Instagram

En esta línea, la actriz realizó álbum de fotos con los retratos más destacados de la jornada donde celebraron el natalicio del infante. “Feliz primer año Pino. A un año de tu llegada, en un viaje a lo más profundo de mí, juntos, pegados corazón con corazón, me agarraste de la mano y me llevaste a dar una vuelta en un viaje de esos que te transforman por completo”, comenzó diciendo la artista en su cuenta personal de Instagram.

Pino | Instagram

Acto seguido, realizó una sentida reflexión donde habló desde lo más profundo de su alma: “Gracias por enseñarme lo indispensable. Te amo mi corazón (ojalá que nunca leas esto, que no te importe Instagram y esas cosas)”. Asimismo, cada imagen llevaba el sello de su unión.

Pino | Instagram

La más significativa fue cuando al deslizar una por una en el carrusel, se pudo ver una foto de ella sonriente, tras haber dado a luz al nene junto al abrazo contenedor de su pareja, Andrés Gil.

Andrés Gil y Cande Vetrano mostraron los primeros pasos de Pino

Estos primeros doce meses de Pino estuvieron cargados de amor y contención por parte de Cande Vetrano y Andrés Gil. No obstante, es la artista la quien más comparte los pormenores de su maternidad. Es por ello que desplegó unas tiernas postales del bebé caminando sobre una alfombra de encastre de goma que alternaba colores grises y beige. Pino iba pisando cada cuadrado con sumo cuidado reafirmando su motricidad fina.

Pino | Instagram

Para agregarle colores al festejo, su mamá le colocó un bonete y decoró el ambiente con guirnaldas con los colores del arcoíris. Finalmente, Cande selló este posteo con el niño recibiendo su primera mini torta de cumpleaños.

Cande Vetrano y Pino | Instagram

Como era de esperase, Pïno, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil recibió el amor y el cariño de reconocidas personalidades del medio, tales como Marcela Kloosterboer, Mery del Cerro, Jimena Barón, Celeste Cid, Yoyi Francella y Carola Gil -entre otros-, quienes le brindaron unas sentidas palabras al cumpleañero como a sus papis resaltando la bella familia que conformaron. “Mi amorcito. Te amo bebé”; “Qué familia más amorosa”; “Lo más” y “Las tías virtuales te amamos Pino”, fueron tan solo algunos de los mensajes que se leyeron en la web.

NB