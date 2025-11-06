Zaira Nara demostró cómo usar un accesorio como prenda y marcó la nueva tendencia

Zaira Nara es una de las modelos más observadas por las redes sociales, y que más sabe marcar cuál es su estilo personal. Desde el cowgirl hasta el retorno de los 2000, la influencer demuestra su sensualidad a través de las transparencias y de las combinaciones de diseños originales y estampados coloridos. Sin embargo, no solo sabe elegir el atuendo perfecto para cada ocasión, sino que también muestra la manera de usar los accesorios como prendas. En las últimas horas, le dio la bienvenida al verano con una manera arriesgada y fashionista, y marcó la nueva tendencia.

El look de Zaira Nara con el pañuelo-top

Zaira Nara no duda en mostrar sus conocimientos fashionistas a través de nuevos desafíos que se pone al momento de lucir una prenda. En los últimos meses, se la jugó por volver a traer dos estilos que la acompañan siempre: el cowgirl y de los 2000. Con ambos, opta por las botas vaqueras, las bandoleras y los pantalones tiro bajo; manteniendo los colores marrones o llamativos como la base principal de cada look y marcando las tendencias de la temporada.

Sin embargo, en ocasiones, demuestra que un simple accesorio puede ser perfecto como prenda, y le da un doble uso a una de las tantas cosas que tiene en su guardarropas. En esta ocasión, optó por un pañuelo de seda y colores cálidos. Con un fondo amarillo, flores rojas llamaban la atención, y combinaban con los bordes del diseño. Siguiendo sus conocimientos fashionista logró darle una vuelta de tuerca y mostrar un look de los 2000, con el pañuelo como parte superior.

El mismo fue utilizado como un top, y, en lugar de hacerlo strapless, lo hizo con un hombro al aire, marcando un escote cuadrado y una caída irregular en su cintura. Finalmente, lo combinó con un pantalón de jean tiro bajo y de corte oxford, que llamó la atención con un cinturón de cuero y hebilla de gran tamaño. Para cerrar el look, optó por unas botas negras que se escondían dentro de la prenda, y unos anteojos de sol rojos, en composé con el pañuelo-top.

Los expertos fashionistas destacaron este atuendo y la capacidad de la modelo por convertir en prenda original un accesorio muy utilizado en diversos estilos y en el verano. Zaira Nara volvió a demostrar sus dotes fashionistas, y cómo logra mantener su estilo sensual, a pesar de optar por las tendencias de la temporada. Es así como transforma sus looks, dependiendo cómo quiera lucir, la ocasión en la que se presente y los colores que busca llamar la atención.

