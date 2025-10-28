El radical cambio de look de Nequi Galotti para anticiparse al verano

Nequi Galotti es una de las modelos más observadas por todos. Su amor por la moda elegante y duradera con el tiempo la transformaron en una influencia de tendencias y de las más seguidoras por los expertos fashionistas. Es así como, en sus viajes, no duda en mostrar lo mejor de otros países y cómo lucirse en cada ocasión. Tras varias semanas de recorrer Europa, Nequi volvió a la Argentina y le dio un toque glamouroso a su retorno: decidió ir por un radical cambio de look.

Nequi Galotti tuvo una experiencia única durante las últimas semanas: fue invitada como host en un viaje por el Sur de Italia. La modelo no solo impuso moda, sino también recorrió con un grupo de turistas los lugares más paradisíacos de la playa europea. Mientras tanto, en la Argentina comenzaba a sentirse los primeros días de altas temperaturas y el esperado verano por las celebridades. Es por eso que, en su regreso, ella no lo dejó pasar.

Entre colores y nuevas tendencias, Nequi siempre busca complementarse con las temperaturas de cada temporada. Es por eso que su estilo elegante se fusiona con el sol y las tonalidades fuertes y llamativas durante el verano. En este caso se la jugó por un radical cambio de look que enamoró a sus seguidores. Galotti mostró en sus historias de Instagram cómo se prepara para los próximos meses, y marcó el favorito de todos en el cabello.

"Estoy feliz de haber vuelto a la Argentina y una de las primeras cosas que hice, por supuesto, es venir a lo de Gino Lozano (peluquero)", expresó en un video. Fue así que decidió volver a teñirse y peinarse para los días de calor. Nequi marcó la tendencia de los reflejos rubios, haciendo que su tonalidad morocha se aclare y fusione con los días de sol y playa. En sus posteos, compartió imágenes donde lucía su nuevo cabello, junto a looks blancos y coloridos.

Los seguidores no tardaron en destacar su capacidad fashionista de detectar las tendencias antes de tiempo. En este caso, Nequi Galotti marcó las tonalidades claras en su cabello, con un radical cambio de look, fusionando su amor por el verano y su color natural. Tras un exclusivo y divertido viaje por Europa, donde se la jugó por el estilo de Italia, la modelo regresó con más ganas de imponer tendencia en la Argentina.

A.E