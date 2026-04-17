Nequi Galotti da cátedra de un look chic con transparencias y color de la temporada para mujeres +65

Nequi Galotti dio cátedra de un look chic con transparencias y color de la temporada para mujeres +65. La propuesta de la modelo combina texturas y tonos cálidos en un estilismo pensado para la noche. La elección de prendas y accesorios refuerza la idea de cómo interpretar las tendencias actuales con elegancia y coherencia.

Nequi Galotti se luce con el color de la temporada en un look chic con transparencias para mujeres +65

Nequi Galotti mostró un look chic con transparencias y color de la temporada para mujeres +65. Su elección destacó la fuerza de una paleta en marrón chocolate y el contraste de materiales que elevan el conjunto. La propuesta se integra en una estética sofisticada que marca presencia en la moda de otoño, con piezas que se complementan.

Nequi Galotti

Este viernes la modelo compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su atuendo en tono marrón chocolate, uno de los colores clave del otoño. Su posteo dejó en claro que la monocromía puede ser sinónimo de sofisticación cuando se combina con texturas y detalles bien elegidos.

La pieza central del look que eligió Nequi Galotti fue una blusa de encaje translúcido con volados en el frente y mangas largas. El recurso de las transparencias aportó un aire romántico y femenino, mientras que los volados sumaron movimiento y delicadeza. La blusa se complementó con una falda larga de satén al tono, que reforzó la elegancia del conjunto.

El contraste entre encaje y satén generó un juego visual, mostrando cómo distintas texturas pueden equilibrar a la perfección la armonía de un conjunto en la misma gama cromática. Para completar el estilismo, la presentadora eligió un tapado corto de piel ecológica en marrón chocolate. Esta prenda logró elevar el look con un toque glam.

El abrigo de piel en tono marrón que se robó todas las miradas en el look de Nequi Galotti

A través de su cuenta de Instagram, Nequi Galotti compartió una serie de imágenes donde se la podía ver con el look tendencia del otoño. Pero uno de los detalles que más llamó la atención de su atuendo fue el abrigo que eligió, un tapado corto de piel ecológica que elevó el conjunto y lo transformó en un toque ideal para eventos o salidas nocturnas.

Nequi Galotti

Este saco funcionó como pieza clave para redondear la propuesta, mostrando cómo un detalle puede redefinir un conjunto en algo más elegante. Los accesorios acompañaron con discreción, con un collar delicado con un dije oscuro que reforzó la paleta del look, mientras que las botas marrones mantuvieron la monocromía y aportaron continuidad visual.

La elección de Nequi Galotti por accesorios simples permitió que las prendas fueran las verdaderas protagonistas del atuendo. Completó su beauty look con maquillaje suave y el pelo recogido. El conjunto confirma que los tonos marrones son una apuesta segura para el otoño, mientras que la clave está en jugar con diferentes texturas en la misma gama cromática.

Nequi Galotti dio cátedra de un look chic con transparencias y color de la temporada para mujeres +65. Su elección mostró cómo las texturas y la monocromía en marrón chocolate pueden integrarse en un estilismo sofisticado. La combinación de encaje, satén y piel ecológica reforzó la propuesta, mientras los accesorios y el beauty look acompañaron con naturalidad.

VDV