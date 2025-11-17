Netflix revela las primeras imágenes oficiales de Griselda Siciliani como Moria Casán: así fue la increíble transformación de la actriz

La expectativa alrededor de la serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán crece a pasos agigantados. Desde que se confirmó que Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione interpretarían a la legendaria artista en distintas etapas de su vida, el público quedó atrapado por la ambición del proyecto y por la fidelidad con la que la producción busca retratar a una de las figuras más icónicas del espectáculo nacional.

Griselda Siciliani como Moria Casán

La serie, dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, se filmó íntegramente en Argentina y aborda los momentos más emblemáticos de la carrera de “la One”. Ahora, con la publicación de las primeras imágenes oficiales, la curiosidad se transformó en furor. La transformación de Griselda Siciliani, en particular, despertó sorpresa por la precisión de los gestos, el vestuario y la energía que transmite en cada escena.

En las fotos difundidas, se ve a Griselda Siciliani caracterizada con la impronta inconfundible de Moria Casán: peinados, maquillaje y una presencia magnética que recuerda a los años dorados de la diva. También aparecen Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, quienes aportan matices diferentes a la biografía al recrear otras etapas de su vida. En las imágenes desde el set, Sofía Gala aparece con “un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el característico peinado de flequillo y melena suelta”, mientras que la actriz que interpreta a Susana Giménez luce “un pañuelo de animal print y el emblemático tapado de bison”.

La propia Moria Casán celebró el resultado preliminar de la producción y la elección del elenco: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan… me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad”, expresó, destacando el orgullo que le produce ver a su hija como una de las protagonistas.

Una biopic que promete emociones, historia y glamour

La serie no solo mostrará la vida de Moria Casán, sino también el clima y la estética de cada década que marcó su carrera. El diseño de arte apuesta por una reconstrucción minuciosa del teatro de revista, la televisión de prime time y los conflictos mediáticos que construyeron su figura pública.

Para Cecilia Roth, el desafío es enorme: “Es la primera vez que me proponen convertirme en alguien que existe, que además es Moria. Un ser hipnótico y único”. Griselda Siciliani, por su parte, definió el proyecto como un privilegio: “Nada más tentador que sumergirse en este universo”. Con un elenco sólido, una historia poderosa y un personaje que es sinónimo de provocación, glamour y reinvención, la biopic se perfila como uno de los estrenos más esperados del año en la plataforma.