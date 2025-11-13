Griselda Siciliani y Luciano Castro están viviendo al máximo su historia de amor. Tras haber sorteado los conflictos con las exparejas del actor-Flor Vigna y Sabrina Rojas-, los tortolitos están concentrados en proyectar un futuro juntos concretando sueños en común. Uno de ellos es tener su propia casa en un lugar soñado: el Mar de Cobo, perteneciente al Partido de Mar Chiquita. Sin embargo, por problemas técnicos que involucran a la naturaleza y a lo edilicio, la pareja de actores vería truncado el sueño de la casa propia cien por ciento sustentable.

Los detalles del conflicto de Griselda Siciliano y Luciano Castro con el municipio de Mar Chiquita

La noticia fue abordada esta mañana en Desayuno Americano (América TV) por Luis Bremer quien comenzó explicando el meollo de la cuestión. Para ello, acudió al ya consagrado juego del enigmático donde arrojaba pistas para que Pamela David y los demás panelistas adivinen de quién se trataba. Ante esto, explicó que tanto Griselda Siciliani y Luciano Castro habían desembolsado -por partes iguales- un dinero destinado a la compra de un terreno en estas playas de la costa bonaerense.

Griselda Siciliani, Luciano Castro | Instagram

En mayo, la pareja de actores adquirió un terreno en Mar de Cobo, sin embargo, un mes más tarde, una normativa del Concejo Deliberante habría cambiado lo que les imposibilitaría llevar a cabo la obra que sería sobre los médanos a seis metros de altura. En este marco, el periodista encargado de transmitir la primicia compartió al aire un mensaje de la protagonista de Envidiosa donde habló de este litigio judicial: “Ahí me escribió la arquitecta. Están hechas todas las averiguaciones previas dentro de la normativa del lugar, como otras construcciones, en la misma línea de playa. No es en detrimento del ambiente ni del paisaje costero”.

Acto seguido, el escrito sostuvo: “Después de nuestra presentación salió una nueva resolución que involucra a otro ente y estamos esperando la respuesta. Viene todo encaminado con los tiempos lentos como cualquier trámite de proyecto”.

Qué reclaman Griselda Siciliani y Luciano Castro

Luciano Castro y Griselda Siciliani presentaron un proyecto para la construcción de una vivienda con una privilegiada vista al mar en uno de los lugares más exclusivos en la costa bonaerense. Sin embargo, al parecer, una cadena de responsabilidades terminó truncando -por el momento- el sueño de los artistas de tener su nidito de amor.

De acuerdo con lo anunciado por el periodista local Adrián Prestipino, el conflicto comenzó cuando el proyecto presentado excede la altura que la normativa municipal establece para cuidar la línea de la ribera, la vista y el medioambiente. “No es contra Siciliani, es una problemática ambiental. Construir en la línea de médanos va a generar problemas ambientales, detalló el comunicador consultado.

Griselda Siciliani, Luciano Castro | Instagram

Por el momento se conoció que el Concejo Deliberante de Mar Chiquita estaría evaluando el pedido de revisión enviado por Griselda Siciliani y Luciano Castro en lo que respecta a la construcción de una vivienda unifamiliar. Ante estos litigios legales, la pareja les solicitó a los legisladores que “su decisión esté a la altura de las circunstancias, en reconocimiento al compromiso y respeto que hemos demostrado hacia su municipio y su comunidad durante esta prolongada espera”.

NB