Con tráiler incluido, Netflix anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa

El pasado 16 de octubre, Griselda Siciliani visitó a Mario Pergolini en su programa Otro Día Perdido (El Trece) y deslizó cuando sería la fecha aproximada del regreso de Envidiosa a la pantalla de Netflix. Sin embargo, hoy miércoles 22 de octubre, la plataforma de streaming confirmó de manera oficial cuándo se podrá ver la tercera temporada y lanzó el tráiler con las escenas más destacadas de la serie, que es un éxito a nivel mundial.

Netflix anunció el lanzamiento de la tercera temporada de Envidiosa

El estreno de Envidiosa, la ficción creada por Adrián Suar, marcó un hito en las series de Netflix. La historia encabezada por Griselda Siciliani cuenta la vida de Victoria Mori, una mujer de 40 años que cree tener la vida resuelta hasta que, algo inesperado, sacude su vida y pone a prueba todos los estereotipos y concepciones del deber ser que tenía en su deber ser. Esta crisis existencial la lleva a deconstruir mandatos sociales y patea el tablero de las expectativas puestas por su entorno.

Desde que fue lanzada en 2024, logró posicionarse rápidamente en el ranking de las producciones más vistas por los usuarios de la plataforma, generando así una gran aceptación no solo por el público de habla hispana, sino por espectadores que hablan otros idiomas. Esta nueva temporada tiene a Daniel Barone como director, quien será el encargado de ponerle el punto final a esta apasionante historia donde el humor ácido, las relaciones amorosas conflictivas y la crisis existencial forman parte de la trama transversal a la trilogía.

Es así que, el próximo miércoles 19 de noviembre saldrá a la luz por la pantalla de Netflix la tercera temporada de Envidiosa. Además, se conoció la sinopsis de la trama: “Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades”.

No obstante, “si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio”.

Con un elenco compuesto por Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo, para esta última etapa se destaca la presencia del actor Agustín Rada y Nicki Nicole, quien hará su debut actoral.

La tercera temporada de Envidiosa promete conservar la esencia que cautivó a su audiencia en las dos producciones anteriores. La misma mantendrá el tono característico de comedia dramática, enriquecido con una dosis de sensibilidad y una sutil ironía, se mantendrá como el pilar fundamental de la narrativa, asegurando la continuidad del estilo que demostró ser un éxito.

