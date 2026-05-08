Nico Vázquez sorprendió a Dai Fernández en el día de su cumpleaños: "Te mereces ser feliz"

Nico Vázquez sorprendió a Dai Fernández en el día de su cumpleaños con un gesto romántico que dejó en claro el buen momento de su relación. La pareja, que lleva meses afianzando su vínculo, compartió un momento especial que se suma a las celebraciones organizadas por sus compañeros de elenco, en una jornada que estuvo marcada por gestos de complicidad.

Nico Vázquez emocionó a Dai Fernández con una sorpresa por su cumpleaños

Nico Vázquez celebró el cumpleaños de Dai Fernández con una sorpresa que dejó en claro el gran momento que vive la pareja. A poco más de seis meses de confirmar su relación, el actor organizó un gran festejo, en un día que combinó gestos íntimos y que estuvo marcado por detalles que refuerzan la complicidad entre ambos.

Dai Fernández y Nico Vázquez

En las últimas horas, el reconocido artista compartió en sus redes sociales una imagen donde se lo podía ver junto a la actriz. “Te merecés ser feliz en todo y más”, escribió en sus historias de Instagram. La publicación, cargada de miradas cómplices y gestos románticos, se convirtió en una muestra pública de lo que ambos vienen construyendo desde hace meses.

Cabe destacar que el inicio de la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández estuvo marcado de rumores y controversia. El productor había terminado su relación con Gime Accardi luego de 18 años de relación, y a los meses, iniciaba su vínculo con su compañera de obra. La presión mediática fue tal que la presentadora salió a aclarar que había sido ella quien había tenido un desliz.

Dai Fernández y Nico Vázquez

El cumpleaños de la artista no solo tuvo el gesto romántico del protagonista de Rocky en redes sociales. Horas antes mostró que todo el elenco de la obra y su producción le organizaron una celebración en el teatro Lola Membrives. Allí le llevaron una torta de chocolate y cerezas para que soplara las velas rodeada de sus compañeros.

El festejo sorpresa que Nico Vázquez le organizó a Dai Fernández

A través de sus redes sociales, Dai Fernández mostró cómo continuó la celebración, con una nueva sorpresa organizada por Nico Vázquez. Las imágenes mostraron cómo la pareja y todos sus compañeros se fueron a un restaurante de la zona, donde disfrutaron de una cena cargada de risas, momentos de complicidad y música.

El festejo sorpresa de Dai Fernández

Uno de los detalles que más sorprendió a la artista fue la sorpresa de otro de sus compañeros de la obra de Rocky. Aprovechando los instrumentos que había en el local donde cenaron, Leo Trento se sentó frente al piano e interpretó "Al lado del camino" de Fito Páez. El momento generó que todos se sumaran al canto, creando una velada especial para todos.

El gesto de Nico Vázquez con Dai Fernández en redes sociales y el festejo compartido con el elenco de Rocky mostraron cómo la pareja atraviesa un presente de crecimiento. Lo que comenzó envuelto en polémicas, con el tiempo se consolidó en una relación cargada de momentos compartidos que reafirman su buen momento.

Nico Vázquez sorprendió a Dai Fernández en el día de su cumpleaños con un gesto romántico que reafirma la etapa que atraviesan juntos. La pareja, que desde hace meses viene consolidando su vínculo, eligió compartir un momento especial por el cumpleaños de la actriz, sumando detalles que reflejan cómo se fortalece su relación.

VDV