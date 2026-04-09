Mercedes Funes contó su reacción tras la separación de su ex, Nico Vázquez: "Me causa risa"

Mercedes Funes sorprendió al referirse a la separación de Nico Vázquez con una respuesta que reflejó naturalidad y distancia. La actriz dejó en claro que su presente está marcado por proyectos y su actual relación, mostrando que los años que pasaron le dieron una nueva perspectiva sobre su vínculo.

Mercedes Funes rompió el silencio y se pronunció sobre la separación de Nico Vázquez

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez vivieron una relación que se extendió durante seis años, tiempo en el que decidieron casarse, consolidando su vínculo. A pocos meses de su casamiento decidieron terminar con la pareja y cada uno siguió adelante con nuevos proyectos, aunque compartieron elenco, junto a Gimena Accardi, durante 2008 y 2009 en las grabaciones de la tiraa juvenil, Casi Ángeles.

Mercedes Funes

En las últimas horas, la artista dio una entrevista con Puro Show (El Trece) donde fue consultada sobre su reacción al enterarse de la separación de su expareja. Al ser interrogada sobre si había comentado la noticia con amigas en tono de “choluledas”, aclaró que no lo vive de esa manera.

“Ya pasaron, no sé, 20 años. En mi caso aparte es ex, ex, ex”, comentó Mercedes Funes entre risas. Además, dejó en claro que su relación con Nico Vázquez pertenece a un pasado lejano. Recordó que pasaron dos décadas desde aquella historia y que actualmente está casada con el periodista Cecilio Flematti.

“No soy muy cholula de mucha gente. Era de Miguel, pero desde siempre”, continuó. Pero destacó que se enteró igual que se enteró todo el país y agregó que no mantiene comunicación con el ex Casi Ángeles. “Lo comentamos con amigas como comentamos cosas todo el tiempo de todo el mundo”, expresó, restándole importancia.

Mercedes Funes habla de su presente amoroso a poco más de 20 años de su separación de Nico Vázquez

Durante la entrevista, Mercedes Funes también aclaró que lo que pase con Nico Vázquez pertenece a “la vida pasada de mi vida pasada”, destacando que su separación sucedió hace mucho tiempo. “Mi vida siguió, y siguió mucho tiempo con otra persona, que no es Cecilio, y ahora con Cecilio, con quien estoy casada. Me causa risa porque también entiendo esa necesidad de: '¿qué pensará?'”, señaló.

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

La relación de la actriz y el periodista comenzó en 2017, cuando ella fue invitada al programa de radio que conducía él. Ese primer encuentro marcó el inicio de una relación que se fue consolidando con el correr de los meses. El vínculo creció de manera natural, permitiéndoles compartir intereses y proyectos personales.

Tras dos años de relación, en noviembre de 2019 celebraron su casamiento en una ceremonia íntima. El evento representó el inicio de una nueva etapa en sus vidas, marcada por la decisión de seguir construyendo un camino en común. Desde entonces, Mercedes Funes y Cecilio Flematti mantienen una relación estable, que tiene como protagonistas al apoyo y la admiración mutua..

Mercedes Funes y Cecilio Flematti

Mercedes Funes se refirió a la separación de Nico Vázquez con una postura y marcada de lejanía, dejando en claro que los años transcurridos marcaron una distancia definitiva con aquella etapa de su vida. La actriz destacó que su presente está enfocado en nuevos proyectos, mientras las noticias relacionadas con su expareja forman parte de un pasado ya cerrado.

VDV