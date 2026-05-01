Confirmadas: las dos cantantes que serán jurado de Popstars

El regreso de Popstars ya es una realidad y marca una de las apuestas más fuertes de Telefe para la nueva temporada. Tras confirmarse que Nico Vázquez será el conductor, salió a la luz quiénes serán las cantantes del momento que ocuparán un prestigioso lugar en el formato musical.

Popstars: la novedad explosiva que causó revuelo en redes sociales

A más de dos décadas de su debut, Popstars, el formato que revolucionó la televisión local, vuelve renovado bajo la conducción de Nico Vázquez. Este regreso será con una puesta actualizada pero con el mismo objetivo: encontrar y formar al próximo gran grupo musical del país.

Su primera vez en el año 2000, Popstars logró convertirse rápidamente en un fenómeno cultural. No solo lideró el rating, sino que generó algo poco común: trascender la pantalla y dejar una huella en la música argentina. De ese ciclo nacieron bandas como Bandana y Mambrú, que cosecharon éxitos, giras multitudinarias y una conexión directa con el público que aún hoy perdura.

Popstars

En esta nueva etapa, Telefe desea recuperar ese espíritu, pero adaptado a los tiempos actuales. Con una industria musical completamente transformada por las plataformas digitales y las redes sociales, el desafío no solo será encontrar talento, sino también construir artistas con identidad, presencia y proyección en un mercado mucho más competitivo.

Jurado de lujo: las artistas que se suman a Popstars

En este sentido, los productores pensaron en dos nombres claves de nuestro país para ocupar el jurado. No solo son cantantes reconocidas sino también figuras muy queridas por la gente, que son capaces de llenar cada escenario en el que se presentan y transmitir carisma y cercanía genuina.

En plena cuenta regresiva para el regreso de Popstars, la periodista Paula Varela reveló en Intrusos, este viernes 1° de mayo, que las celebridades que ya estarían confirmadas para integrar el estrado son Lali Espósito, quien ya cuenta con experiencia en este rol tras su paso por La Voz Argentina, y Ángela Torres.

Lali Espósito y Ángela Torres

Lo cierto es que Lali Espósito supo destacarse en varias temporadas del formato musical, por lo que el canal no dudó en convocarla para esta esperada vuelta de Popstars. Mientras que Ángela Torres haría su debut como jurado y esto podría ayudarla a potenciar aún más su carrera. Recientemente, la intérprete de Tu Favorita agotó tres funciones en el Teatro Gran Rex y sus temas lideran las plataformas.

En cuanto a quiénes más podrían sumarse al panel para calificar a los participantes del ciclo, Paula Varela señaló: “Dicen que Nicky Nicole que entró como reemplazo de La Voz y gustó mucho, es una de las candidatas”. En esta misma línea, contó que otro posible integrante sería Tiago PZK.

De esta manera, las confirmadas hasta el momento para ser jurado de Popstars son las cantantes Lali Espósito y Ángela Torres. Ambas atraviesan un buen presente laboral y son queridas por el público. Por otro lado, la producción sigue en búsqueda de otros artistas teniendo la idea clara de mezclar músicos consagrados con referentes actuales de la escena musical.