“A mí me salvó la vida”: La confesión de Nicolás Cabré tras su paso por la maratón de Berlín luego de un año muy difícil

Nicolás Cabré atravesó uno de los momentos más importantes de su recorrido como corredor al completar la Maratón de Berlín. Después de un año marcado por distintas complicaciones físicas que condicionaron su preparación, el actor llegó a Alemania dispuesto a cumplir un objetivo que perseguía desde hacía ocho años.

La experiencia tuvo además un fuerte componente personal. Acompañado por Rocío Pardo y su hija Rufina, el corredor consiguió terminar los 42 kilómetros y obtener una medalla muy esperada. Días después de cruzar la meta, habló sobre el camino que recorrió para llegar hasta allí y reveló el profundo significado que adquirió el running en su vida.

El difícil camino de Nicolás Cabré hasta la Maratón de Berlín

La preparación para Berlín estuvo lejos de ser sencilla. Durante los meses previos, Nicolás Cabré atravesó diferentes lesiones y dolores que complicaron sus entrenamientos y pusieron un obstáculo adicional en el camino hacia la competencia. Entre los problemas físicos que había contado se encontraba una lesión en la columna, aunque eso no modificó su intención de participar. “Cada vez que entrené para una maratón me lesioné”, había reconocido al hablar de las dificultades que atravesaba durante su preparación.

Nicolás Cabré atravesó distintos problemas físicos antes de cumplir su gran sueño (Instagram)

A pesar de ese panorama, Cabré decidió continuar. “Si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos”, expresó antes de viajar a Alemania, dejando en claro la importancia que tenía para él poder estar presente en la carrera. Finalmente, el domingo 27 de septiembre logró cruzar la meta. Una vez terminada la competencia, el actor recordó las dificultades que atravesó durante el último año y celebró haber podido completar el recorrido a pesar de no haber tenido la preparación que esperaba.

“Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé”, expresó Cabré después de conseguir la medalla. El resultado significó además el cierre de un desafío que había comenzado años atrás. Con Berlín, el deportista completó las seis grandes maratones que formaban parte de su objetivo y recibió la medalla Six Star Finisher, después de haber corrido también en Tokio, Boston, Londres, Chicago y Nueva York.

El acompañamiento de Rocío Pardo y Rufina en Berlín

Durante su estadía en Alemania, Nicolás Cabré estuvo acompañado por Rocío Pardo y Rufina, quienes fueron parte de los días que rodearon a uno de los desafíos deportivos más importantes del actor. Antes de la competencia, los tres recorrieron algunos lugares de Berlín y compartieron diferentes momentos en familia.

En las postales que se difundieron en las redes sociales también quedó registrado el acompañamiento de Rocío y Rufina durante la experiencia. Una vez finalizada la carrera, el actor les dedicó unas palabras y destacó el lugar que tuvieron durante el proceso que terminó con su llegada a la meta.

La confesión de Nicolás Cabré sobre el running

Más allá de la medalla, el paso por Berlín volvió a poner en primer plano la relación que Nicolás Cabré construyó con el running. El actor comenzó a correr a los 37 años, cuando buscaba incorporar actividad física a su rutina. Con el tiempo, aquello que había comenzado como un cambio de hábitos pasó a ocupar un espacio cada vez mayor en su vida. El deportista encontró en el running una actividad que trascendió los entrenamientos y las competencias, algo que explicó al recordar sus primeros pasos como corredor.

“Es algo que me ayuda mucho para pensar, para tener un ratito para mí y me salvó la vida”, confesó al hablar sobre el impacto que tuvo comenzar a correr. En ese recorrido también destacó los vínculos que construyó alrededor de la actividad y el cambio que significó para su día a día, convirtiéndolo en algo vital para su vida cotidiana.

La importancia que adquirió el deporte fue creciendo con los años y terminó llevándolo a disputar algunas de las maratones más importantes del mundo. El propio protagonista llegó a resumir que este año fue muy difícil para él, más que nada por las lesiones que tuvo, pudiendo atravesar los instantes más complicados con el deporte y con el apoyo que le brindó su familia. "Estoy emocionado", resumió antes de finalizar la nota.

Ocho años después de iniciar el desafío que se había propuesto, Berlín se convirtió en el escenario en el que pudo completar ese recorrido. Nicolás Cabré consiguió una de las medallas más esperadas de su carrera como corredor y volvió a poner en palabras por qué el running se transformó en una parte fundamental de su vida.