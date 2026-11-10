Nicolás Cabré compartió una tierna foto junto a su hija Rufina y confirmó el parecido entre ambos

Nicolás Cabré volvió a compartir un momento especial junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia "la China" Suárez. A través de sus historias de Instagram, el actor publicó una fotografía en la que aparece acompañado por la adolescente de 13 años. El notable parecido físico entre padre e hija quedó en evidencia, especialmente por sus miradas y algunos rasgos faciales que se destacan en el retrato.

La publicación llegó este lunes 9 de noviembre, después de un año en el que ambos protagonizaron distintos reencuentros y celebraciones familiares. Aunque el intérprete suele mantener cierta reserva sobre su intimidad, en los últimos meses compartió varias postales de su vida personal. Esta vez, eligió mostrar una selfie al aire libre que permitió apreciar cuánto creció la joven.

La foto de Nicolás Cabré y Rufina que destacó el parecido entre padre e hija

En la imagen compartida por Nicolás Cabré, padre e hija aparecen muy cerca mientras miran directamente a la cámara. La fotografía fue tomada durante una jornada soleada, con el cielo despejado de fondo. La adolescente luce una remera blanca, lleva el cabello oscuro recogido y completa su look con pequeños aros dorados. Por su parte, el actor eligió una prenda negra y posó con una expresión relajada.

Nicolás Cabré y Rufina, abrazados y sonrientes durante una salida a comer.

Uno de los detalles más llamativos del retrato es la similitud entre las cejas y la forma de los ojos. La cercanía de sus rostros permite apreciar estas características con claridad, mientras que la luz natural resalta las facciones de cada uno. La joven también comparte algunos gestos con su papá, especialmente en la manera en que ambos miran hacia la cámara.

Sobre la parte inferior de la selfie, el protagonista de numerosas ficciones argentinas agregó un emoji de corazón rojo, sin acompañarlo con palabras. El detalle completó una publicación que se suma a otras imágenes familiares que dio a conocer durante el año. En esta oportunidad, los dos ocupan prácticamente todo el encuadre y el paisaje apenas aparece detrás de ellos.

El parecido también puede apreciarse en fotografías anteriores. En una de ellas, la adolescente aparece abrazada a su papá en un restaurante, mientras ambos sonríen frente a la cámara. Ella lleva un suéter blanco y rodea el cuello del artista con sus brazos, mientras él acompaña el gesto con una amplia sonrisa. La escena muestra otra de las expresiones que comparten.

Una tercera postal los retrata durante una salida al aire libre, con el césped de fondo. En aquella ocasión, los dos posaron sonrientes para una selfie, mientras él llevaba una gorra clara y ella una camiseta deportiva azul con detalles rojos. La toma, correspondiente a una etapa anterior, permite observar los cambios en las facciones de la joven a medida que fue creciendo.

Nicolás Cabré y su parecido con Rufina Cabré.

Cómo es el vínculo de Nicolás Cabré y Rufina entre viajes y reencuentros

En mayo, Nicolás Cabré habló sobre la experiencia de acompañar a Rufina durante su estadía en Turquía, donde se había instalado junto a su madre, Eugenia "la China" Suárez. Durante una entrevista, el actor reconoció las dificultades que implicaba la distancia, aunque destacó la importancia de respetar los deseos de su hija y permitirle vivir nuevas experiencias, como conocer otra cultura y aprender un idioma.

En aquella conversación, el intérprete reflexionó sobre los cambios que surgen durante la crianza y la necesidad de adaptarse a las distintas etapas de los hijos. Su prioridad, según explicó, era acompañar las decisiones de la adolescente, incluso cuando eso implicaba pasar períodos separados. También destacó la comunicación que mantenían mientras ella se encontraba en el exterior y su intención de continuar presente en su crecimiento.

Nicolás Cabré junto a Rufina.

Desde entonces, los reencuentros familiares quedaron registrados en distintas publicaciones de Instagram. Durante los últimos meses, ambos compartieron salidas, celebraciones y viajes, mientras la joven alternaba sus estadías en el exterior con visitas a Argentina. La fotografía más reciente, publicada el 9 de noviembre, se sumó a esos recuerdos y volvió a mostrar la cercanía que mantienen, más allá de los cambios que atravesaron durante el año.

Recientemente ambos asistieron junto a Rocío Pardo a una presentación de la Filarmónica de Berlín en el Teatro Colón. La salida quedó documentada con una fotografía que el artista acompañó con la frase "Mis amores". Ahora, Nicolás Cabré volvió a mostrarse junto a Rufina en una selfie mucho más sencilla, donde el notable parecido físico entre padre e hija se convirtió en el detalle central de la publicación.