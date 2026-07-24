La original temática que eligió Rufina Cabré para celebrar su cumpleaños número 13

Rufina Cabré vivió una celebración diferente junto a Nicolás Cabré, que se encargó de preparar un festejo adaptado a los gustos de su hija. La reunión se desarrolló en un clima cercano y familiar, con la presencia de amigas y seres queridos que acompañaron la ocasión. La propuesta elegida por la cumpleañera aportó un aire moderno y juvenil, convirtiéndose en el eje de la jornada y mostrando cómo cada detalle fue pensado para que la celebración tuviera un sello propio, acorde a la etapa que comienza.

Torta personalizada y decoración única: El increíble festejo de 13 de Rufina Cabré

Rufina Cabré celebró sus 13 años con una propuesta fresca y moderna que sorprendió por su originalidad. La hija de Nicolás Cabré y la China Suárez eligió como temática el universo del maquillaje y la cosmética, con una estética inspirada en la reconocida firma Sephora. El festejo se realizó en Buenos Aires y fue organizado con dedicación por su padre, quien pensó cada detalle para que la jornada fuera especial y cercana, rodeada de amigas y seres queridos.

Nicolás y Rufina Cabré

En una primera instancia, el actor compartió en sus redes sociales una imagen que mostraba cómo inició la celebración, con una merienda distendida con su hija y su entorno. Allí, compartieron muffins decorados, galletitas, alfajorcitos, jugos y otras opciones dulces que crearon un clima cálido y relajado, ideal para la temporada de invierno. Los looks cómodos de todos los presentes reforzaron la sensación de encuentro familiar y amigable.

Con el correr de las horas, el ambiente se transformó para dar paso a la parte más festiva del cumpleaños de Rufina Cabré. La decoración incluyó luces de neón en tonos violetas y azules, paneles brillantes y un gran cartel luminoso con el nombre de la adolescente, que se convirtió en uno de los puntos más fotografiados de la noche. Estos elementos acompañaron perfectamente la temática beauty elegida por la cumpleañera, aportando un aire juvenil y moderno.

Celebración de Rufina Cabré

Uno de los grandes protagonistas de la fiesta que organizó Nicolás Cabré fue la mesa dulce, fue la torta, una creación del pastelero Gastón Salas, primer ganador de Bake Off Argentina. Se trató de una réplica comestible de una bolsa de Sephora, rodeada de productos de maquillaje recreados con precisión en pastelería. Bizcochuelos, ganache, pasta de azúcar y detalles brillantes hicieron de esta pieza un verdadero atractivo, que encantó a la joven y a todos los presentes.

La íntima fiesta de 13 de Rufina Cabré con detalles pensados para destacar su personalidad

Nicolás Cabré se ocupó de que cada aspecto del festejo reflejara los gustos de su hija. La ambientación, la mesa dulce y la organización estuvieron diseñadas para que Rufina disfrutara de una jornada especial junto a sus amigas más cercanas. La presencia de Rocío Pardo, pareja del actor, que tiene una gran relación con la adolescente, sumó un gesto familiar que acompañó la celebración y reforzó el clima de unión.

Rocío Pardo, Rufina y Nicolás Cabré

La fiesta combinó momentos de diversión con instancias más emotivas, como la foto familiar que reunió a la joven junto al actor y su esposa. Esa postal se convirtió en uno de los recuerdos más significativos de la jornada, reflejando la importancia de compartir estos acontecimientos en un entorno íntimo. La temática beauty elegida por la hija de la China Suárez fue coherente con cada detalle del festejo.

Desde la decoración hasta la torta, todo estuvo alineado con la estética moderna que ella quiso transmitir. La propuesta mostró cómo una celebración puede adaptarse a los gustos personales y convertirse en un reflejo de la etapa que atraviesa la cumpleañera. El cumpleaños número 13 de Rufina Cabré dejó imágenes que resumen la esencia de la jornada con un encuentro íntimo, pensado con dedicación y marcado por una temática original. La celebración se convirtió en un capítulo especial dentro de su vida, acompañado por la cercanía de su familia y la alegría de sus amigas.

Rufina Cabré celebró un nuevo año de vida con una propuesta que reflejó sus gustos personales y contó con la organización de Nicolás Cabré. La reunión reunió a amigas y familiares en un ambiente cercano, donde cada detalle estuvo pensado para acompañar la temática elegida por la cumpleañera. El festejo dejó imágenes que resumen la esencia de este encuentro con una decoración personalizada y con una mesa dulce que acompañó a la perfección la esencia del evento.

VDV