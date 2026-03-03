Nicole Neumann desmintió el supuesto acuerdo con Fabián Cubero y Mica Viciconte por el cumpleaños de su hija

Nicole Neumann hizo enfurecer a Fabián Cubero y Mica Viciconte al festejar los 15 años de Allegra. La modelo se mostró feliz con la celebración que preparó para su hija pero su expareja y su actual novia la acusaron de "no tener palabra" y romper el acuerdo que habían firmado, el cual decía, según ellos, que el festejo era su responsabilidad. De hecho, contaron que tienen pactado un canje con un salón de fiestas y que esto no cayó para nada bien.

Nicole Neumann no se calló nada y habló de la fiesta de 15 que le hizo a su hija Allegra

La interna familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a quedar expuesta luego de la modelo decidiera realizar la fiesta de 15 de Allegra, su hija en común. Tanto el exfutbolista como Mica Viciconte, aseguraron que había un acuerdo de por medio que no se cumplió.

Horas después de que explotara la polémica, Nicole Neumann estuvo invitada al diván de Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) y la conductora aprovechó para preguntarle por el evento. “Siempre iba a haber una fiesta. En un momento hablamos y dijimos ‘hagamos un viaje’ así ella no pasaba un mal momento. Pero después dijimos ‘¿Por qué eso? La vida se celebra’", contó la top model dejando en claro que ella también tenía derecho de agasajar a su hija.

En este sentido, agregó: "Yo todavía tengo a mi abuela que es su bisabuela, la familia de Manu (Urcera) que la ama, mi hermana (Geraldine Neumann) que es su tía… todos ellos también querían festejar con ella”. Además, aseguró que el festejo "estuvo muy lindo" y pudieron asistir toda su familia.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Qué dijo Nicole Neumann sobre el supuesto acuerdo que tenía con Fabián Cubero

Luego, Nicole Neumann reveló que sus intenciones de celebrar el cumpleaños de su hija junto a su expareja Fabián Cubero y Mica Viciconte siempre estuvieron ya que ese día dejaría de lado sus temas personales para poder disfrutar con la joven de un momento muy especial.

“Yo hubiera celebrado con todos juntos, porque es lo que le dije a ella desde el primer momento: ‘¿Vos qué querés?’. Ella me dijo ‘Todos juntos’. Le digo ‘Bueno, dale, es tu día, tu noche’. Pero bueno, nada, obvio que acá son dos partes las que tienen que estar de acuerdo”, lanzó la empresaria cosmética.

Nicole Neumann

Al ser consultada sobre el supuesto arreglo que había con Fabián Cubero sobre este tema, subrayó que "no fue un acuerdo" y explicó cómo se llegó a la idea de organizar un viaje con la joven: "Ella (por Allegra) dijo ‘bueno, entonces hagamos el viaje con vos’ y yo le dije ‘dale’”.

Además, Nicole Neumann reveló que acompaña su hija Allegra en el diseño del vestido de 15, que será confeccionado por Laurencio Adot y usará en la fiesta que le organizan Fabián Cubero y Mica Viciconte. "La estoy acompañando en el vestido de sus próximos 15. Porque en realidad es un sólo 15, pero va a tener otra fiesta que también va a estar buenísima y va a ser más adelante”, manifestó.

Por último, la top model buscó desdramatizar el escándalo y enfocarse en el costado emocional del festejo: “Estuvo re lindo. Todos tenemos derecho a celebrar la vida, disfrutar, y así lo hicimos”. De esta manera, Nicole Neumann desmintió el supuesto acuerdo con Fabián Cubero y Mica Viciconte por el cumpleaños de su hija Allegra y generó más repercusiones.