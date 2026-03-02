Este fin de semana, las redes sociales de Nicole Neumann fueron testigos virtuales de lo que fue la megafiesta de 15 años que organizó para su hija Allegra Cubero, aunque llamó la tención el resguardo de la modelo al mostrar detalles de la celebración. A un mes de que la adolescente haya cumplido años, la modelo se adelantó a la celebración que están preparando Fabián Cubero y Mica Viciconte y llevó a cabo su propio evento para agasajar a su segunda hija.

La histórica pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Desde que se separaron, Nicole Neumann y Fabián Cubero mantienen una tensa relación a la cual se sumó Mica Viciconte. Completamente enfrentados, la experta fashionista y el exfutbolista de Vélez Sarsfield no pudieron ponerse de acuerdo en compartir la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero por lo que cada uno decidió organizarlo por su cuenta.

Allegra Cubero y Nicole Neumann | Instagram

Esto llevó a que la top model preparara una fiesta relámpago ya que la idea principal era irse de viaje con su familia. Sin embargo, a último momento optó por ser ella misma la que lleve a cabo su propia fiesta llena de glamour, torta gigante, flores vivientes, amigos y mucha diversión. "Te amo mi princesa", escribió orgullosa en una postal donde madre e hija se funden en un sentido abrazo.

En este marco, las redes sociales de Nicole y de algunos de sus invitados fueron las plataformas virtuales donde se desplegaron algunas de las imágenes más emotivas de la jornada. Allí se la pudo ver a la joven disfrutar en todo momento de su noche especial desfilando con su madre, posando sonriente con Manu Urcera, cantando ante los micrófonos con amigos, disfrutando del tan ansiado Feliz Cumpleaños frente a la imponente torta de cuatro pisos, siempre, en compañía de sus hermanas Indiana y Sienna.

No obstante, un detalle no pasó desapercibido para la prensa del espectáculo: la mayor de las hermanas Neumann compartió pocas fotos; acción que llamó poderosamente la atención debido al alto nivel de exposición de su familia. En Infama (América TV), analizaron esta conducta y revelaron cuáles fueron los verdaderos motivos de mostrar lo justo y necesario.

XV Allegra Cubero

Nicole Neumann y el palito para su exmarido

Nicole Neumann mantiene súper activo sus redes sociales combinando su día a día como mamá de tres adolescentes y un niño chiquito de casi dos años con su trabajo como modelo. Por tal motivo, su cuenta personal de Instagram sirve como ventana para inmiscuirse en su intimidad. Pero, esta vez, dejó ver pocos detalles de lo que fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero.

XV Allegra Cubero | Instagram

Es más, muchas de esas tomas y videos, fueron registrados de forma casera por los invitados que etiquetaban a la experta en moda y luego, reposteado por las protagonistas de la noche. Fue en este contexto en el que en el piso del ciclo de espectáculos que conduce Marcela Tauro, Sofía Macaggi dio un dato revelador sobre el tema: al parecer, todo habría sido pagado en su totalidad por Neumann. “Hablé con alguien del círculo íntimo que me dijo por qué no subieron tantas cosas a las redes sociales: porque no hubo canjes”, explicó la periodista.

De esta manera, Nicole Neumann se vuelve a distanciar del padre de sus hijas y de la panelista de Telefe, ya que ellos sí están organizando la fiesta de 15 a Allegra Cubero bajo una modalidad que está instalada en los influencers: el intercambio de bienes y servicios a cambio de la difusión y viralización de imágenes. Alejada de cualquier confrontación con su ex, la modelo decidió resolver por ella misma la tan soñada fiesta de su hija, compartiendo uno de los momentos familiares más especiales y mostrándose súper unidas.

