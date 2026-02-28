Con una dulce foto, Juana Repetto mostró la primera salida de su hijo Timoteo

Juana Repetto dejó ver la primera salida que realizó con su hijo Timoteo, que tiene días de nacido, y causó mucha ternura en las redes sociales. El pequeño, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, fue el protagonista de una divertida tarde en familia.

Así fue la primera salida al aire libre que hizo Juana Repetto con su bebé

Juana Repetto volvió a enternecer a sus seguidores al compartir la primera salida de su hijo Timoteo, quien nació el pasado jueves 12 de febrero. Fiel a su estilo cercano y espontáneo, la actriz mostró a través de sus historias de Instagram cómo vivió este momento tan especial junto a su familia.

En la imagen que publicó en sus historias de Instagram, se puede ver al pequeño Timoteo descansando en su cochecito, vestido con un conjunto blanco y cubierto con una manta. A su lado, su hermano Belisario lo observa con ternura mientras sostiene un pequeño snack en la mano. De fondo, se observa un amplio espacio verde y una cancha de rugby que revela el plan familiar.

Sobre la dulce postal, Juana Repetto escribió: “Arrancó la temporada de rugby”. Su mensaje estuvo acompañado de un emoji de pelota y de la frase “Hinchada 2026 con nuevo integrante”, dejando en claro que el bebé ya se sumó a las actividades deportivas de sus hermanos desde sus primeros días de vida.

Esta primera salida en familia refleja la conexión y el amor que siente la artista por sus pequeños. Al igual que sus momentos hogareños, decidió mostrar esta escena cargada de simpleza y cercanía, valores que forman parte de su identidad en redes. Desde el nacimiento de Timoteo, fruto de su relación pasada con Sebastián Graviotto, Juana Repetto se tomó el tiempo de compartir esta experiencia como madre soltera, siempre con un tono sincero y sin idealizaciones.

A través de fotos y videos, la conductora dejó ver tanto la ternura de esta nueva etapa como los desafíos que implica la maternidad. Además, no faltan las apariciones de sus otros hijos, Toribio y Belisario, quienes también suelen ser protagonistas de su contenido en Instagram. Entre juegos, reflexiones y la cotidianeidad misma, Juana Repetto supo construir una comunidad sólida que la sigue justamente por esa autenticidad.

Por esta razón, su reciente posteo cosechó una lluvia de corazones y mensajes positivos en los que resaltaron su valentía para llevar adelante la crianza de sus tres hijos. Cabe recordar que su expareja no vive en el país por motivos laborales, por lo que su embarazo y el momento de dar a la luz mediante una cesárea programada estuvo acompañada por su madre Reina Reech.

En resumen, con una dulce foto, Juana Repetto mostró la primera salida de su hijo Timoteo y cautivó a sus miles de seguidores. Este primer paseo se debió a un partido de rugby que tuvo su hijo más grande. Así, la joven compartió que su rutina familiar comienza a acomodarse con la llegada del nuevo integrante.

Juana Repetto reveló qué hizo con la placenta tras el nacimiento de su tercer hijo: "Tiene mi olor"

Juana Repetto compartió en sus redes sociales el destino de su placenta. En plena etapa de posparto, la influencer se apoyó en la medicina alternativa para contarle a sus seguidores los beneficios que genera convertirla en cápsulas y tintura madre debido a la cantidad de nutrientes, hormonas y enzimas que contiene. También, mostró cómo quedó el cordón umbilical de Timoteo, su segundo hijo con Sebastián Graviotto.

Al principio, mostró la impresión que hizo sobre una hoja de papel A4 con este órgano temporal que cubre al bebé en la etapa de gestación. “Esta es la impresión con la placenta. Es la placenta que nos unía a mí y a Timoteo y la apoyan con las sangres desde este dibujito. Tengo de los tres, las tengo que mandar a enmarcar. Esto es para poner en mi oficina”, señaló llena de orgullo y libre de prejuicios.

Acto seguido, mostró un recipiente cilíndrico donde tenía atesorado las pastillas que crearon las especialistas en lactancia que la están acompañando en este recorrido de la maternidad. “Esto es la placenta. Son las famosas cápsulas de placenta. ¿Ves? Esto te lo re tomás. Tiene mi olor”.

Juana Repetto junto a su hijo Timoteo

Para despejar cualquier clase de duda que se les despierten a los cibernautas, Juana Repetto procedió a leer el prospecto del frasquito donde estaban alojadas estas píldoras: “Ayudan a restaurar las energías tras el esfuerzo del parto, a balancear los niveles hormonales, a reducir los loquios o sangrados postparto, al útero a contraerse a su tamaño original, aumentan la cantidad de leche, mejoran la calidad de la misma y aportan hierro, vitaminas y minerales”.

Asimismo, también remarcó que las especialistas trabajan con esta medicina placentaria utilizan absolutamente todo el órgano en cuestión y hasta realizan gotitas homeopáticas. “También preparan lo que se llama “tintura madre”, que es un preparado listo para usar, con 30% de nitrógeno, en pequeñas bolsitas”, detalló.