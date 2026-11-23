Nicole Neumann y Manu Urcera volvieron a demostrar que disfrutan de compartir tiempo en familia, incluso en medio de los compromisos deportivos del piloto. Esta vez, la modelo y su hijo Cruz lo acompañaron durante una jornada vinculada al automovilismo y protagonizaron una tierna postal que no pasó inadvertida en las redes sociales.

Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera | Instagram

A través de sus historias de Instagram, Urcera compartió una selfie en la que se lo puede ver sonriente junto a su esposa y el pequeño, a quien sostiene en brazos. Los tres posaron al aire libre, rodeados de árboles y con el movimiento propio de un evento deportivo de fondo.

“Mi equipo”, escribió el piloto sobre la imagen, acompañando sus palabras con un emoji sonriente. Una frase breve, pero significativa, con la que dejó en evidencia el lugar que ocupan Nicole y Cruz en su vida.

Los looks de la familia Neumann Urcera: Estilo sporty, relax y descontracturado

En la fotografía, Nicole Neumann aparece con un look relajado y abrigado, compuesto por una campera oscura y una gorra clara. Manu, por su parte, eligió un buzo gris y una gorra del mismo tono, mientras que Cruz se robó todas las miradas con un conjunto deportivo beige de tres tiras y un cuello tejido para protegerse del frío. La imagen refleja una de las facetas más familiares de la pareja, que suele compartir distintos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.

Nicole Neumann, Cruz y Manu Urcera | Instagram

Desde el nacimiento de Cruz, en junio de 2024, Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutan de esta nueva etapa en sus vidas, combinando sus respectivas actividades profesionales con la crianza del pequeño.En esta oportunidad, lejos de las producciones de moda y los compromisos laborales de la modelo, la familia volvió a reunirse alrededor de una de las grandes pasiones de Urcera: el automovilismo. Y el piloto encontró una manera sencilla de resumir el significado de tenerlos cerca: ellos son su equipo más importante.