Nicole Neumann mostró su rutina de cuidado y recuperación: los detalles

Nicole Neumann volvió a compartir con sus seguidores una parte de su vida cotidiana que suele quedar lejos de las producciones, los eventos y las apariciones públicas. Esta vez, la modelo eligió mostrar cómo organiza algunos de los momentos que reserva para su bienestar y el cuidado personal dentro de una jornada habitual.

El registro propone una mirada más íntima sobre esos espacios que se toma para sí misma. A lo largo del video, la conductora deja ver una rutina atravesada por el movimiento, la recuperación y el descanso, sin presentarla como una fórmula rígida ni como una recomendación para terceros.

La rutina de cuidado y recuperación de Nicole Neumann

Nicole Neumann comienza el recorrido con una instancia dedicada al movimiento físico. “Mi día arranca con gym. Moverse siempre es bueno”, escribió sobre las imágenes en las que aparece sobre una colchoneta con pesas ajustadas alrededor de los tobillos. Después del entrenamiento, pasa a un momento de cuidado facial. Recostada, utiliza una máscara que emite luz roja y la incorpora durante algunos minutos como parte de una secuencia que continúa con otro dispositivo aplicado sobre distintas zonas del cuerpo.

Más adelante, vuelve a concentrarse en el rostro. Frente a cámara, utiliza un pequeño aparato que desliza sobre diferentes sectores de la cara y al que define como su “stick mágico”, antes de pasar a una etapa enfocada en las piernas.

La modelo mostró distintos pasos de su rutina cotidiana de cuidado y recuperación (Instagram)

El siguiente momento la encuentra recostada con unas botas de compresión que cubren buena parte de sus piernas. “Drenaje y masajitos”, escribió sobre esa parte del reel, mientras mostraba una instancia más relajada después del movimiento físico. La publicación evita detenerse en marcas o especificaciones de los aparatos. El eje está puesto en la sucesión de hábitos que ella incorpora con frecuencia y que resume en la descripción del video como su rutina de “cuidado y recovery (casi) diario”.

De esta manera, la secuencia va alternando momentos de actividad con otros de pausa. El denominador común es que todas las instancias transcurren en un ámbito doméstico, lejos de los compromisos laborales y de la exposición habitual de su agenda pública.

Los masajes y el cuidado facial también forman parte de la secuencia que compartió (Instagram)

Cómo termina Nicole Neumann su rutina diaria

Nicole Neumann reserva para el final la parte más distendida del registro. Después de mostrar los distintos momentos que dedica a su cuidado, deja de lado los dispositivos y se instala en un sillón para descansar. La última escena cambia el tono del video y suma un momento familiar. Uno de sus hijos aparece recostado sobre ella mientras ambos descansan, una imagen que la modelo acompañó con la frase “Final ideal” y un emoji de cariño.

Más allá del entrenamiento y de las instancias de recuperación, la publicación termina asociando el bienestar con bajar el ritmo, descansar en los momentos libres y compartir tiempo en casa, después de completar las actividades cotidianas y profesionales que suele incorporar en su día.

Nicole Neumann mostró una parte de su rutina casi diaria de cuidado y recuperación, desde el movimiento físico hasta los momentos de descanso. El registro mantuvo el foco en los pasos que ella elige para organizar su tiempo personal y cerró con una escena en familia, lejos de cualquier producción o puesta especial.