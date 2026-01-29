Nicole Neumann marca tendencia con tres looks crochet que dominan el verano

Nicole Neumann es una de las modelos que más elige el estilo bohemio y canchero para sus looks de día, y eventos importantes de noche. Desde antes que comenzara la temporada de verano, comenzó marcando alguna de las tendencias, destacando las transparencias y los atuendos tejidos. Sin embargo, las vacaciones están por llegar a su final, y ella decidió elegir alguno de sus favoritos, entre los que se robaron la atención tres looks crochet que sus seguidores amaron.

Nicole Neumann

Los tres estilos de looks crochet que propuso Nicole Neumann

1. El mesh hat y la despedida de los gorros tradicionales

Los accesorios son una parte importante de los looks que se preparan para enfrentar las altas temperaturas, y los sombreros se vuelven clave a la hora de proteger del sol. Es por eso que, con su amor por lo bohemio y los looks hechos a mano, Nicole Neumann le dio una oportunidad al crochet para mantener lo canchero en la playa. Es por eso que, como primer look destacado, optó por el mesh hat, un estilo de gorro tejido a mano, con el formado de gorro de malla, presentando un diseño caído y ceñido a la cabeza.

El mesh hat de Nicole Neumann

2. La vincha dosmilera para un look boho chic

La era de los 2000, o la moda Y2K, volvió a ponerse entre las tendencias de la moda, dejando ideas como tachas o el tiro bajo para armar looks perfectos para el verano. Sin embargo, uno de los accesorios más elegidos y que volvió a brillar fue la vincha. Nicole Neumann no quiso alejarse de este nuevo favorito, y le dio una vuelta de tuerca boho chic para que fuera en composé con sus looks holgados y relajados. Junto a una camisa tie dye rosa, eligió una vincha de crochet del mismo color que elevaba el estilo tierno y perfecto para un atardecer en la playa.

La vincha crochet de Nicole Neumann

3. El total white y las transparencias

El Cloud dancer, o total white, es el nuevo color Pantone 2026, y, por excelencia, el elegido por todas las celebridades al momento de buscar un look sofisticado y elegante para cada ocasión. Sin embargo, encontrar esto en la playa se vuelve un reto, debido a que se busca la frescura de las prendas. Es por eso que Nicole Neumann fusionó el crochet, los vestidos largos y la tendencia de las transparencias para mostrar un lookazo blanco, que combinó con su bikini y un sombrero de estilo vaquero, demostrando también su amor por el estilo cowgirl.

Nicole Neumann y el total white elegante

Los seguidores de Nicole Neumann no dudaron en demostrarle su amor en los comentarios y comenzaron a dar sus opiniones respecto a las tendencias que mostró en su carré de fotos del verano. Muchos de ellos coincidieron con que el crochet era una gran manera de lucir fresca y relajada, sobre todo para las salidas en la playa y continuar con el estilo boho chic. La modelo volvió a coronarse como la reina de las tendencias, y dejó en claro cuáles son sus favoritos.

A.E