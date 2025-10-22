Marley causó preocupación e impresión en sus seguidores de las redes sociales tras contar que debió operarse de la vista y mostrar la intimidad de este momento. En medio de las grabaciones de su ciclo Por el Mundo (Telefe), el conductor regresó a la Argentina para tratar este problema y poder continuar con su programa de viajes. Fiel a su estilo, compartió un video y relató cada segundo de su paso por el quirófano.

No apto para impresionables: Marley mostró desde el quirófano la operación a la que se sometió

Marley aprovechó que con su producción avanzaron bastante con los programas de Por el Mundo (Telefe) y volvió al país para someterse a una cirugía necesaria para poder ver mejor. A través de cuenta de Instagram, el presentador contó que lo iban a operar de un ojo y la semana siguiente del otro por cataratas.

"Son las 6 de la mañana y me estoy levantando temprano porque me van a operar, estoy cansado de perder los anteojos todas las semanas", contó. Luego, se enfocó en mostrar la grabación que realizó dentro de la sala, donde se lo ve acostado en una camilla y tapado con una tela azul mientras su médico realiza la intervención quirúrgica.

Marley

"Miren la precisión de todo. Qué impresionante. Ahí vemos el momento en que le están poniendo un multifocal a mi ojo", relató y agregó que esto se debe a una catarata con lioplegable. Luego, Marley destacó la corta duración que lleva este procedimiento: "Es impresionante la sensación que se siente en el momento y es súper corto, 7 minutos nomas dura esto".

En el clip, se puede ver que tras salir, una enfermera limpia con cuidado el ojo intervenido y le pregunta cómo se sintió. A lo que él responde mirando a cámara: "Increíble. Vi unos colores que nunca vi en mi vida". En este sentido, también reveló que estaba "concentrado" y que sintió que "viajaba por el espacio".

Marley

"Fue una cosa rarísima y trataba de entender eso", agregó después. Fiel a su estilo carismático, Marley mostró que sus pies no entraron en la camilla por su gran altura generando carcajadas en las enfermeras y el profesional de la salud que lo operó. Además, insistió en que "pasó tan rápido" que no se dio cuenta.

Marley

Horas después, Marley mostró cómo quedó su ojo y expresó en su red social: "Ya estoy en casa. Tengo un ojo celeste y otro marrón". Asimismo, contó que la etapa de recuperación incluye la colocación de unas gotitas en la zona ocular y descanso. Su posteo concluyó con un breve resumen que decía: "Día de cirugía para ver mucho mejor de lo que jamás he visto. Mi propio hd. En lo del doctor Kaufer por una cirugía de cataratas".

De esta manera, Marley se alejó de su clásico contenido en Instagram, donde comparte la intimidad de sus viajes por el mundo junto a reconocidas figuras del espectáculo, y mostró desde el quirófano la operación a la que se sometió, la cual no fue apta para impresionables.