La cita triple de Gianluca, Giovanni y Giuliano Simeone en Argentina: noche en calle Corrientes, fotos y ovación

Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone compartieron una salida con sus novias que marcó el reencuentro de los tres hermanos en Buenos Aires. Las tres parejas eligieron vivir una noche diferente donde el teatro se convirtió en protagonista, con looks que marcaron la impronta de la velada. Además, los hijos del Cholo Simeone y Carolina Baldini recibieron una gran ovación de todo el público presente.

Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone se lucieron en una noche de cita triple junto a sus parejas en el teatro

En la noche del jueves 28 de mayo, Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone dijeron presente junto a sus novias, Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza, en un reconocido teatro de Buenos Aires. Durante la obra se los pudo ver disfrutando del momento especial, con looks destacados y una ovación del público presente. Esta salida de los tres hermanos dejó en claro el buen momento que cada uno está pasando junto a sus parejas.

Nico Vázquez, Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone

Los hijos del Cholo Simeone y Carolina Baldini volvieron a ser protagonistas de una velada especial al asistir a ver la obra “Rocky”, protagonizada por Nico Vázquez, que se convirtió en uno de los espectáculos más comentados de la temporada. La familia además pudo festejar la convocatoria del jugador del Atlético de Madrid al Mundial 2026; la lista de los 26 jugadores fue confirmada horas antes de la función por Lionel Scaloni.

Cabe destacar que Giuliano Simeone atraviesa un gran presente en el equipo que dirige su padre en España, y ya formó parte de otras convocatorias del seleccionado nacional. Por su parte, Giovanni Simeone también vive un presente marcado por un buen momento; además, el delantero del Torino es uno de los apuntados para reforzar la delantera de River Plate, lo que podría llevarlo a volver a jugar en el país y en el club que lo vio crecer.

La función de “Rocky” fue el centro de la cita triple para los hermanos y sus novias, Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza. Con Nico Vázquez como protagonista, Rocky se convirtió en una de las obras más elegidas de la temporada. Además, los deportistas recibieron una extendida ovación por parte del público, luego de que el actor agradeciera y pidiera un fuerte aplauso para los Simeone, quienes no dudaron en pararse y saludar al público.

Los increíbles looks que lucieron Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone y sus parejas para ver Rocky

Durante la velada, Gianluca Simeone se lució con un look total black urbano que marcó la tendencia de la salida. Su atuendo estaba compuesto por un pantalón suelto de corte recto con un sweater de cuello cerrado y una campera de cuero con detalles de corderito en el interior. Eva Bargiela se declinó con una impronta elegante, con un vestido marrón con un sobretodo claro y unas botas de caña alta a juego. Completó su elección con un make up natural y el pelo recogido en una coleta baja.

Nico Vázquez, Giuliano, Giovanni, Gianluca Simeone, Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza

Junto a ellos posaron Irene Ariza y Giuliano Simeone; la pareja asistió a la función de Rocky con un look a juego marcado por una impronta urbana. El futbolista eligió una remera negra básica junto con una chaqueta a juego y unos pantalones con estampado de Louis Vuitton, que equilibraron su outfit a la perfección. Además, la influencer eligió un jean Oxford con una remera escote en V, con un blazer con manga princesa y una mini bag negra con detalles en plateado.

Mientras se define su futuro futbolístico, Giovanni Simeone y Giulia Coppini llegaron a Argentina para disfrutar una velada junto a la familia. En esta salida, el delantero se declinó por un atuendo cómodo y clásico, con un pantalón recto color gris topo con una remera y campera a juego. La presentadora italiana eligió un look clásico y elegante, con una pollera satinada celeste hasta los tobillos con un sweater a juego de cuello cerrado y unas botas blancas de taco alto.

Dai Fernández, Nico Vázquez, Giuliano, Giovanni, Gianluca Simeone, Giulia Coppini, Eva Bargiela e Irene Ariza

Giuliano, Giovanni y Gianluca Simeone protagonizaron una salida compartida junto a sus parejas que combinó moda, teatro y una ovación especial por su presencia en la función de Rocky. La velada mostró el reencuentro de los tres hermanos en Argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. La cita triple unió espectáculo y celebración por la convocatoria del jugador del Atlético de Madrid al seleccionado nacional.

FOTOS: GENTILEZA ROCKY

VDV