Así fue el cumpleaños del Cholo Simeone: mesa de frutas, torta de tres pisos y familia

El cumpleaños número 56 de Cholo Simeone tuvo lugar en tierras españolas, pero lo que destacó no fue solo la celebración en sí, sino la calidez y unión familiar que se vivieron durante varios días. Entre sonrisas, abrazos y momentos compartidos, el técnico se vio rodeado de sus hijos, nietos y su esposa Carla Pereyra.

Cholo Simeone rodeado de mucho cariño en su cumpleaños

La celebración de Cholo Simeone permitió que diferentes generaciones de su familia se reencontraran y disfrutaran de la compañía mutua. Este ambiente de armonía quedó evidente en las imágenes que los propios integrantes compartieron en sus redes sociales, donde se observan momentos sencillos pero cargados de significado. La presencia de todos sus hijos, junto a su pareja y descendientes, mostró el profundo lazo que mantiene el entrenador con su familia.

Cholo Simeone y su familia//Instagram

Carla Pereyra, esposa de Diego desde 2019 y madre de sus dos hijas menores, Francesca y Valentina, tuvo un rol destacado en la celebración. Desde su residencia en Madrid, donde también se dedica a la gestión inmobiliaria, Carla compartió en redes sociales una imagen memorable del Cholo rodeado de toda su familia.

Cholo Simeone y su familia//Instagram

Cholo Simeone y un festejo a lo grande

Según se observó en la cuenta de Instagram que compartió la esposa de Cholo Simeone, la celebración se compartió en un hermoso jardín de España, con un banquete que incluyó mesa de frutas y torta de tres pisos. De esa manera el entrenador festejó rodeado de amor en un día soleado.

Festejo de cumpleaños de Cholo Simeone//Instagram

Durante la jornada, Cholo Simeone recibió una gran muestra de cariño de sus seguidores y de su familia. Carla Pereyra describió el festejo familiar con un emotivo mensaje en una de sus historias de Instagram. “¡Tu mejor regalo y tu mayor logro! Te amamos. Tu familia”, expreso la esposa del DT.