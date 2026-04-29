Carla Pereyra habló del hijo que perdió con el Cholo Simeone: “No lo sabía nadie”

Carla Pereyra y el Cholo Simeone mantienen una tierna relación desde el 2014, cuando aquel encuentro casual en un restaurante de Madrid unió los destinos de ambos y formó una familia. La pareja se muestra siempre unida en todos los proyectos que tienen juntos, además de en apoyo del otro al momento de hablar de lo laboral. Sin embargo, también pasaron por difíciles procesos que los llevó a unirse más, sobre todo contra las críticas. En una entrevista con Vanitatis, la modelo se sinceró y habló del embarazo que perdió con el futbolista.

Carla Pereyra, Cholo Simeone y sus hijas

Carla Pereyra se sinceró sobre el hijo que perdió con el Cholo Simeone

Carla Pereyra marcó su fuerte presencia en el mundo del modelaje, con grandes trabajos en marcas de ropa internacionales. Su elegancia y sofisticación se ve junto a las responsabilidades que carga como madre y modelo en su día a día. Sin embargo, ella también debe enfrentarse a críticas que la llevan a vivir momentos difíciles y recuerdos complicados. En el podcast de Vanitatis, habló sobre los comentarios sobre su cuerpo que recibe a menudo en su ámbito y cómo esto llevó a hacerla entender que no había empatía entre las personas.

"Cambié mucho mis hábitos y luego de la maternidad bajé mucho de peso dando el pecho y fue bastante seguido. Ahí empezaron las críticas sobre qué delgada estaba. Yo era mucho más frágil en cuanto a esos comentarios y no me sentía a gusto", expresó la modelo. De esta manera, habló de cómo su cuerpo se vio modificado cuando se volvió madre y reveló que ella perdió un hijo con el Cholo Simeone. Allí, contó los detalles de lo ocurrido.

"Si te das cuenta de que he sido madre, he dado el pecho, vengo incluso pasando por procesos emocionales difíciles. En medio de mis dos embarazos tuve una pérdida de también de un bebé. No lo sabía nadie. Pero el que está juzgando del otro lado solo ve 'ay, qué delgada está'. ¿Y el sufrimiento que hay detrás de eso? Ahí es donde el ser humano tiene que aprender a empatizar, a cerrar la boca cuando no tiene nada bueno para decir", sentenció Pereyra en la entrevista.

La maternidad y el modelaje: la familia de cuatro que formó Carla Pereyra

Desde ese encuentro casual en 2014, el Cholo Simeone y Carla Pereyra fusionaron sus caminos diferentes del fútbol y el modelaje para formar una tierna familia de cuatro. Ambos se volvieron padres de dos niñas: Francesca (2016) y Valentina (2019), quienes los acompañan en todos los proyectos y reuniones familiares que tienen. Pereyra siguió demostrando su presencia como modelo, mientras explora su lado más maternal, manteniendo una crianza basada en la confianza, la protección y el cariño.

Carla Pereyra, Cholo Simeone y sus hijas

Sin embargo, en ocasiones, se encuentra con comentarios desagradables a su alrededor y que la obligan a enfrentarse con las críticas sobre su cuerpo y vida privada. En un podcast, Carla Pereyra se sinceró y habló del hijo que perdió junto al Cholo Simeone, y cómo los usuarios no saben toda la realidad de una persona. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes apoyándola y viralizar sus dichos en defensa de mantener la privacidad, sobre todo cuando el contexto lo amerita.

A.E