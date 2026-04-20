Taína Gravier y Valentina Simeone, las hijas de Valeria Mazza y el Cholo Simeone, conquistan juntas las redes

A sus 17 años, Taína Gravier empieza a construir su propio camino dentro del mundo artístico, con una identidad que se despega del modelaje tradicional para explorar la música y la actuación. Hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, forma parte de una nueva generación de figuras que entienden el poder de lo digital y lo convierten en una herramienta clave para posicionarse.

Valeria Mazza y Taína Gravier

Activa en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, Taína Gravier comparte no solo su estilo y su día a día, sino también avances de su carrera artística, logrando conectar con una audiencia joven que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Su presencia es natural, pero estratégica, y eso la posiciona como una figura emergente dentro del universo del entretenimiento.

Así es Valentina Simeone en redes sociales

Hija de Diego Simeone y Carla Pereyra, Valentina Simeone forma parte de una familia con fuerte exposición mediática, aunque su presencia pública se da de manera indirecta, a través de las redes sociales de sus padres.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Cholo Simeone, Carla Pereyra, Francesca Simeone, Valentina Simeone

A diferencia de sus hermanos mayores, vinculados al fútbol profesional, Valentina mantiene una vida centrada en lo cotidiano y lo familiar. Sin perfiles propios en redes, sus apariciones generan interés justamente por su espontaneidad y por ese contraste con el universo más estructurado de las figuras públicas.

El icónico video de Taína Gravier y Valentina Simeone

Taína Gravier y Valentina Simeone compartieron un momento simple pero poderoso. Y es que en un video compartido por Valeria Mazza en sus redes sociales, se las puede ver a ambas bailando juntas una canción de Tini Stoessel.

Lejos de cualquier producción elaborada, la escena destaca por su frescura y naturalidad. La combinación entre la soltura de Taína Gravier frente a cámara y la espontaneidad de Valentina Simeone generó una reacción inmediata, convirtiendo el contenido en un fenómeno viral. Así, sin buscarlo, las hijas de Valeria Mazza y el Cholo Simeone lograron capturar la atención del público.