lunes 20 de abril del 2026
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Taína Gravier y Valentina Simeone, las hijas de Valeria Mazza y el Cholo Simeone, conquistan juntas las redes

Con un vídeo espontáneo y divertido, las hijas de Valeria Mazza y Cholo Simeone se adueñaron de internet.

Valeria Mazza, Tania Gravier, Valentina Simeone y su familia
Valeria Mazza, Tania Gravier, Valentina Simeone y su familia | WEB

A sus 17 años, Taína Gravier empieza a construir su propio camino dentro del mundo artístico, con una identidad que se despega del modelaje tradicional para explorar la música y la actuación. Hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, forma parte de una nueva generación de figuras que entienden el poder de lo digital y lo convierten en una herramienta clave para posicionarse.

Valeria Mazza y Taína Gravier
Valeria Mazza y Taína Gravier

Activa en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, Taína Gravier comparte no solo su estilo y su día a día, sino también avances de su carrera artística, logrando conectar con una audiencia joven que sigue de cerca cada uno de sus pasos. Su presencia es natural, pero estratégica, y eso la posiciona como una figura emergente dentro del universo del entretenimiento.

Así es Valentina Simeone en redes sociales

Hija de Diego Simeone y Carla Pereyra, Valentina Simeone forma parte de una familia con fuerte exposición mediática, aunque su presencia pública se da de manera indirecta, a través de las redes sociales de sus padres.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Cholo Simeone, Carla Pereyra, Francesca Simeone, Valentina Simeone
Eva Bargiela, Gianluca Simeone, Cholo Simeone, Carla Pereyra, Francesca Simeone, Valentina Simeone

A diferencia de sus hermanos mayores, vinculados al fútbol profesional, Valentina mantiene una vida centrada en lo cotidiano y lo familiar. Sin perfiles propios en redes, sus apariciones generan interés justamente por su espontaneidad y por ese contraste con el universo más estructurado de las figuras públicas.

El icónico video de Taína Gravier y Valentina Simeone

Taína Gravier y Valentina Simeone compartieron un momento simple pero poderoso. Y es que en un video compartido por Valeria Mazza en sus redes sociales, se las puede ver a ambas bailando juntas una canción de Tini Stoessel.

Lejos de cualquier producción elaborada, la escena destaca por su frescura y naturalidad. La combinación entre la soltura de Taína Gravier frente a cámara y la espontaneidad de Valentina Simeone generó una reacción inmediata, convirtiendo el contenido en un fenómeno viral. Así, sin buscarlo, las hijas de Valeria Mazza y el Cholo Simeone lograron capturar la atención del público.

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