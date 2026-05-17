Eva Bargiela mostró la reacción de su bebé, Faustino, al subirse a una hamaca por primera vez

Para Eva Bargiela y su hijo Faustino, este domingo 17 de mayo, no fue un día más. A través de sus redes sociales, la modelo compartió uno de los momentos más memorables de su maternidad: la primera vez que el bebé se sube a una hamaca. Como era de esperarse, este tierno suceso quedó registrado en la cámara de su celular debido a la asombrosa reacción que tuvo el niño al aventurarse a esta nueva experiencia lúdica y causó mucha ternura en sus miles de seguidores.

Eva Bargiela subió a Faustino a una hamaca por primera vez

Desde que se convirtió en mamá, Eva Bargiela va experimentando junto a su bebé un mundo nuevo, donde hasta el más mínimo detalle es celebrado con bombos y platillos. En esta oportunidad, la modelo dejó inmortalizada la reacción de Faustino, su hijo de tan sólo seis meses y medio, al subir por primera vez a un tradicional juego de plaza; una experiencia tan tierna como inolvidable.

Eva Bargiela, Gianluca Simeone y Faustino | Instagram

“Nuestra primera vez en la hamaca”, escribió orgullosa la influencer al pie de una historia de 24 horas que compartió en su cuenta personal de Instagram para sus más de 513 mil seguidores. En el video, se lo puede observar al niño riendo feliz, mentiras se balancea de atrás para adelante repetidas veces. Mostrando sus dos dientitos, el pequeño lanza algunas carcajadas mientras sus padres -ubicados detrás de cámara- celebran con él esta nueva hazaña. “¡No lo puedo creer!”, se lo escucha decir a Gianluca Simeone impresionado por el momento feliz que estaba atravesando su heredero.

Para protegerlo de las bajas temperaturas que cubrieron de frío esta tarde en Buenos Aires, la joven visitó al menor con look simple y súpero canchero: una campera de abrigo en color azul, un gorrito de lana en tono blanco y dejó que sus piecitos sólo estén cubiertos por un par de medias haciendo juego con esta prenda tejida que cubría de su cabeza.

Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone | Instagram

Eva Bargiela presume con orgullo su maternidad

A lo largo de las publicaciones que realiza en la famosa red social de la campanita, Eva Bargiela muestra con orgullo cada nuevo paso que da su bebé. Desde su primer día de campo, la primera vez que pisó el campo de juego del Atlético Madrid y sus paseos en avión hasta “planes simples, momentos compartidos”. Todo queda registrado en la plataforma de interacción social conformando un verdadero álbum de su vida.

Aunque retomó su actividad laboral en campañas publicitarias y participaciones en programas de streaming, la creadora de contenidos funcionó la maternidad con sus rutinas habituales y la hizo parte de su día a día. Así, cada nueva aventura con Faustino es toda una celebración, sobre todo, cuando el niño disfruta tanto de una actividad tan característica en la infancia: jugar con la hamaca. Una experiencia que en su corta edad lo llena de adrenalina y estímulos sensoriales.

Cabe destacar que los expertos en desarrollo infantil dan cuenta de los beneficios de hamacarse ya que a que estimula el equilibrio, la coordinación -estimulando el sistema vestibular-; puede ayudar a calmar la ansiedad o el estrés; y les da sensación de seguridad y bienestar a los más chiquitos.

Esta jornada fue sumamente significativa para Eva Bergiela y Gianluca Simeone: su hijo Faustino por primera vez se subió a este emblemático juego de plaza como lo es la hamaca. Así, lentamente el bebé va abriéndose paso a nuevas exploraciones lúdicas, en contacto pleno con el aire libre y bajo la supervisión constante de sus papás, que celebran junto a él el paso de la vida en esta primera infancia.