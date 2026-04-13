La tajante respuesta de Pampita tras las críticas por sus "contratos millonarios"

Este fin de semana, Carolina “Pampita” Ardohain sacó su lado más capricornio y fue tajante a la hora de hablar de los “contratos millonarios” que cobra por asistir a eventos. En una entrevista que le concedió a Infama (América TV), la experta fashionista fue al hueso contra quienes la critican y explicó los motivos que la llevan a elaborar la cifra.

Pampita, una figura de elite

Desde que comenzó su carrera como modelo, Pampita se convirtió en una referente indiscutida del universo fashionista. Con el correr de los años, su imagen fue posicionándose a tal punto de consagrarse como una de las figuras más codiciadas del espectáculo nacional, como de las pasarelas y las primeras marcas. Tras décadas de un trabajo incansable dentro de la industria, logró autogestionarse y ella misma es la que le pone precio a su trabajo.

Pampita | Instagram

En este marco, la conductora habló con el ciclo de farándula que lidera Marcela Tauro e hizo frente a las críticas que recibe por los valores en sus contratos. Todo comenzó cuando Fernanda Iglesias reveló el jugoso monto que percibió durante su participación en un evento en el interior del país. “En los últimos días se habló mucho sobre cuánto cobraste por hacer una presencia en Córdoba, por dar una clase de modelaje y estética”, interrogó la cronista.

Sin pelos en la lengua y con la sinceridad que la caracteriza, Carolina lanzó: “Yo no me ocupo de eso, tengo gente que trabaja para mí. Pero si me contratan, yo voy. Ya lo saben todas las marcas del país. Viajo mucho”. Acto seguido, disparó: “Yo tengo mi caché y si lo pagan, voy”.

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La autogestión de Pampita

Luego de reconocer que su imagen se encuadra dentro de las presentaciones de élite, Pampita hizo referencia a la logística que hay detrás de cada acuerdo comercial. “Sí, hay un número, por supuesto. Hay un precio fijo para viajar al interior porque es un esfuerzo subirte a un avión. Yo misma arreglo mis contratos, hablo con mis clientes”.

Más allá de la cuestión económica, la modelo también aprovechó la oportunidad para señalar que muchas de sus apariciones públicas no están asociadas a un pago directo. En ese sentido, recordó que suele brindar entrevistas y participar en coberturas sin exigir honorarios, algo que considera parte natural de su vínculo con los medios. “He ido a muchos programas gratis. Me sorprende que se olviden de las miles de veces que paro y doy una nota, como esta, que son eternas. Son móviles en vivo que no están planeados”, expresó, visiblemente sorprendida por la repercusión que generó el tema.

Pampita | Instagram

De esta manera, la respuesta de Pampita no solo buscó aclarar los rumores sobre sus ingresos, sino también reforzar la idea de que su posición actual es el resultado de décadas de trabajo sostenido. Sus declaraciones dejaron en evidencia la lógica profesional que rige en el mundo del espectáculo, donde la trayectoria, la exposición mediática y la demanda del público influyen directamente en el valor de cada contratación laboral, consolidando su figura como una de las más convocantes del ámbito nacional.

NB