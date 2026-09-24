Juan Martín Del Potro cumplió 38 años y lo celebró con Gabriela Sabatini: "Pasé un día increíble"

Juan Martín del Potro cumplió 38 años este miércoles 23 de septiembre y atravesó la fecha en medio de los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Agostina Larocca, periodista de ESPN con quien coincidió durante la cobertura del US Open en Nueva York. Las versiones fueron difundidas por Juan Etchegoyen en su programa Nuevo Día, de Ciudad Magazine, donde aseguró que ambos habrían tenido encuentros durante su estadía en Estados Unidos.

Juan Martín Del Potro

En ese contexto, el deportista mostró parte de la intimidad de su festejo y sorprendió con la presencia de Gabriela Sabatini. La histórica tenista, con quien mantiene una amistad, apareció junto al tandilense en una de las fotografías que publicó en sus redes sociales.

Así fue el festejo de cumpleaños de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro decidió celebrar sus 38 años de manera íntima y luego compartió algunas imágenes del momento con sus seguidores. En una de las imágenes se lo puede ver junto a Gabriela Sabatini, ambos sonrientes frente a la cámara, mientras ella apoya su brazo sobre el hombro del cumpleañero.

Juan Martín del Potro junto a Gabriela Sabatini

La publicación también incluyó una fotografía del momento en que el empresario se dispuso a soplar las velitas frente a su torta de cumpleaños, que tenía una bengala encendida. Junto a las postales, el tandilense escribió un breve mensaje para agradecer las muestras de cariño que recibió durante la jornada: “Gracias a todos por los mensajes lindos!!! ¡Pasé un día increíble! Besos”.

Los rumores que vincularon a Juan Martín del Potro con Agostina Larocca

Las especulaciones sobre un posible romance entre Juan Martín del Potro y Agostina Larocca comenzaron a tomar fuerza durante su coincidencia en Nueva York. Según contó Juan Etchegoyen en Nuevo Día, la química que ambos habían mostrado en el ámbito público habría continuado fuera de las cámaras durante el US Open. El periodista sostuvo que le habían informado sobre al menos dos encuentros entre ellos durante la primera semana de septiembre, en restaurantes de Queens.

Así vivió Juan Martín del Potro su cumpleaños 38

A partir de esa información, planteó la posibilidad de que entre el extenista y la periodista hubiera comenzado un vínculo más cercano. De todos modos, se trata de versiones que no fueron confirmadas por ninguno de los involucurados. Según la información difundida por Etchegoyen, desde el entorno del tandilense señalaron que “se están conociendo” y que será el tiempo el que determine si finalmente existe un romance.

El nuevo desafío profesional de Juan Martín del Potro

Mientras su vida personal vuelve a despertar interés, Juan Martín del Potro también atraviesa una etapa de nuevos proyectos profesionales. El extenista se lanzó al mundo vitivinícola con Del Potro Wines, una iniciativa que comenzó a desarrollar hace más de dos años junto a la firma mendocina Andes Growers. Para darle forma al proyecto, viajó a Mendoza y participó activamente de distintas instancias vinculadas con la elaboración de su primera etiqueta, desde las degustaciones hasta la definición de la composición final.

Juan Martín del Potro presentó su nuevo vino

La propuesta apunta al segmento de alta gama y busca llegar tanto al mercado argentino como a consumidores internacionales. La primera etiqueta presentada por la marca es un Malbec 2023 de la línea Ícono, elaborado por Andes Growers. Según la información oficial, se trata de una producción limitada de 2.000 botellas, con 18 meses de crianza en barricas de roble francés y americano. Así, mientras continúa ligado al tenis desde otro lugar, Juan Martín del Potro suma una nueva faceta a su presente profesional con un proyecto que llevaba varios años entre sus planes y que finalmente pudo convertir en realidad.