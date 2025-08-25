Charlotte Caniggia y un particular look tendencia desde China: el accesorio para el jean

Charlotte Caniggia es una de las modelos más polémicas de los últimos años. Su participación en diversos escándalos y peleas familiares la puso como una de las mujeres más observadas de las redes sociales, por su extravagante carácter. Sin embargo, también mantiene esa personalidad a la hora de elegir sus looks fashionistas. Tras un viaje a China, donde se conectó con otra cultura, regresó a la Argentina e impuso un accesorio tendencia para el jean.

Charlotte Caniggia en China

Charlotte Caniggia y el particular accesorio tendencia para el jean desde China

Durante las últimas semanas, Charlotte Caniggia protagonizó los titulares de los portales, debido a una fuerte pelea que había tenido con su hermano, Alex Caniggia. Los mellizos se encontraron en disputa, luego de que el influencer volviera a estar en pareja con Melody Luz. En medio de este escándalo, viajaron juntos a China, para participar del programa de Marley "Por el mundo". Tras el mismo, la propia modelo mostró las mejores postales, donde confirmó la reconciliación con su hermano y lo mejor de su guardarropas que lució en el viaje.

Charlotte Caniggia en China

Charlotte es una de las modelos más observadas de las redes sociales, debido a su gusto extravagante con la ropa. Su estilo llama la atención en todos los eventos, fusionando diferentes técnicas y tendencias, pero manteniendo la sensualidad de los looks. En este caso, volvió a la Argentina con un particular accesorio que se luce en China, y no dudó en mostrarlo durante una entrevista en Puro Show (eltrece). Tanto los presentes como los expertos fashionistas quedaron maravillados.

Alejándose de su usual estilo ceñido al cuerpo, lució una camisa blanca elegante bien holgada, con detalles coloridos, y lo combinó con un conjunto denim. Por un lado, lució una campera de jean y debajo optó por unos pantalones oxford de la misma tonalidad que su abrigo. Como accesorio, agrego unos peluches con imanes en la parte superior, casi en la cadera, y en la rodilla, como si estuviera abrazando la pierna. De esta manera, mostró que se podía poner en cualquier parte del cuerpo.

Los expertos fashionistas quedaron impresionados, mientras que sus seguidores se fascinaron con el estilo cutie que mostró la modelo. Charlotte Caniggia no duda en mostrar diversos looks, y darle una oportunidad a las modas alrededor del mundo. De esta manera, se vuelve una de las modelos más extravagantes a la hora de seguirle el estilo, sin perder su amor por la sensualidad y los colores llamativos, pero demostrando que se pueden fusionar con otros atuendos.

A.E