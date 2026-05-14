Noelia Marzol habló de su romance oculto con Nico Occhiato: "La pasamos bien"

Noelia Marzol sorprendió al revelar un romance del pasado que hasta ahora había mantenido bajo perfil. Invitada a El ejército de la mañana, el ciclo de streaming de Bondi Live, la actriz y bailarina habló sin filtros sobre el vínculo que tuvo años atrás con Nico Occhiato, actual conductor de Luzu TV y pareja de Flor Jazmín Peña.

Noelia Marzol reveló el vínculo con Nico Occhiato

Todo comenzó cuando Pepe Ochoa le preguntó si existía alguna historia amorosa que el público desconociera. Fiel a su estilo espontáneo, Noelia Marzol respondió entre risas: “¿Que no sepan? No, en el Bailando no. Yo siempre picotié fuerte”. Sin embargo, dejó entrever que todavía quedaban algunos capítulos ocultos de su vida sentimental.

Noelia Marzol

Fue entonces cuando Santiago Riva Roy fue directo al punto y le consultó específicamente por Nico Occhiato. Sin esquivar la pregunta, la bailarina confirmó el romance y recordó con buena onda aquella etapa. “La pasamos bien”, expresó.

Además, la actriz reflexionó sobre cómo manejaban la exposición mediática en ese momento y explicó por qué nunca oficializaron públicamente el vínculo. “Ustedes también son muy insistentes. ‘Vos te estás conociendo con alguien’ y no salís a los dos días a decir públicamente que sí estás saliendo”, comentó, haciendo referencia a la presión de la prensa sobre las figuras del espectáculo.

Nico Occhiato

Aunque evitó entrar en detalles íntimos, Noelia Marzol volvió a remarcar que la relación con el conductor de Luzu TV fue positiva y divertida. “Ahora sí te digo, la pasamos bien”, insistió entre risas durante la entrevista.

Noelia Marzol

Cabe recordar que en agosto de 2019 circularon imágenes de ambos saliendo juntos de un boliche, lo que despertó rumores de romance en aquel momento. Sin embargo, ninguno de los dos había hablado públicamente del tema hasta ahora. Con el paso del tiempo, cada uno siguió su camino y formó nuevas parejas: actualmente, Nico Occhiato mantiene una relación con Flor Jazmín Peña, mientras que Noelia está casada con Ramiro Arias, padre de sus hijos.