Noelia Marzol mostró el nuevo living de su casa: estilo mediterráneo, lámparas XL y una impactante pared de piedra

Este domingo 26 de abril, Noelia Marzol sorprendió a sus seguidores al mostrar el rediseño de su living, un espacio que combina elegancia, funcionalidad y una clara inspiración mediterránea. A través de sus redes sociales, la bailarina compartió imágenes del antes y el después, dejando ver una transformación que apuesta por materiales nobles, tonos neutros y una estética relajada pero sofisticada. Así, las lámparas XL y una pared de piedras conforman el estilo mediterráneo, una tendencia en alza en este 2026.

Noelia Marzol renovó por completo el interior de su hogar

En las fotos que posteó en sus historias de 24 horas, Noelia Marzol dejó en evidencia su gusto por los ambientes luminosos y funcionales, pensados para disfrutar sin resignar calidez ni confort. En esta oportunidad, renovó el living el cual se destaca por una paleta de colores tierra, donde predominan los beige, marfil y marrones suaves, generando una ambiente amplio y armonioso. Los muebles y los sillones, de líneas simples y modernas, se combinan con texturas naturales que aportan profundidad y textura.

Noelia Marzol | Instagram

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la elección de lámparas colgantes XL confeccionadas en fibras naturales. Estas piezas no solo cumplen una función de iluminar los ambientes, sino que también se convierten en protagonistas del living de la actriz, aportando carácter y reforzando el estilo mediterráneo que recubre toda la ambientación. Su imponente tamaño y diseño generan un fuerte impacto visual sin invadir el espacio aéreo.

En este marco, la pared de piedra es otro de los grandes aciertos del rediseño. Ubicada estratégicamente en el área del living, suma un aire rústico y elegante al mismo tiempo. Este recurso decorativo crea contraste con el resto de los elementos y aporta una sensación de conexión con la naturaleza; sobre todo, teniendo en cuenta que a los costados hay dos amplios ventanales que muestran el exterior.

Living de Noelia Marzol | Instagram

El comedor y living en composé

El comedor de Noelia Marzol está integrado al living y sigue la misma línea estética. La mesa de madera maciza, acompañada por sillas de respaldo tejido, refuerza la idea de un hogar ideal para ser vivido junto a sus dos pequeños hijos. Los detalles, como los arreglos florales en floreros transparentes y los objetos decorativos minimalistas, completan un conjunto equilibrado que prioriza la simpleza sin resignar estilo.

Además, la distribución del espacio fue pensada para aprovechar al máximo la luz natural. Grandes ventanales con cortinas translúcidas permiten que la claridad invada el ambiente, generando una sensación de amplitud y bienestar. Este aspecto es clave dentro del estilo mediterráneo, que busca integrar el interior con el exterior de manera fluida.

Living de Noelia Marzol | Instagram

Con esta renovación, Noelia Marzol no solo mostró su faceta creativa, sino que también marcó tendencia en decoración de interiores, donde las texturas rústicas en todo el mobiliario son protagonistas. De esta manera, su living se convirtió en una fuente de inspiración para quienes buscan transformar sus hogares en espacios cálidos, modernos y en sintonía con la naturaleza.

NB