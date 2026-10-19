Así es la nueva casa de José María Muscari: palier privado, efecto psicodélico, bar incorporado y mesa para 16 personas

José María Muscari concretó uno de sus grandes anhelos y mudó su rutina a un departamento que refleja su estilo vibrante, moderno y funcional. En un recorrido exclusivo con formato de revista de decoración, el director compartió cada rincón de su nuevo hogar junto a su hijo Lucio.

José María Muscari y Lucio instalados en su nuevo hogar

José María Muscari: Un ingreso psicodélico y un palier privado a todo ritmo

El recorrido de José María Muscari arranca apenas se cruza la puerta. El departamento recibe a los visitantes con un palier privado intervenido con un diseño de rayas en blanco y negro que genera un efecto óptico de alto impacto. “Entrás y acá tenés un espejito con LED”, comentó el director al mostrar este sector que funciona como una tarjeta de presentación canchera y audaz.

José María Muscari y el palier con paredes en blanco y negro

A metros de ahí, el baño de recepción sorprende con una solución estética tan práctica como original: un guardarropas totalmente escondido y diseñado a medida para los invitados. “Atenti con cómo lo decoré, esto es espectacular”, señaló entusiasmado al dejar al descubierto el espacio de guardado, demostrando que cada metro cuadrado fue aprovechado al máximo con criterio estético.

El baño de José María Muscari de mármol negro y luz personalizada

José María Muscari y el sector social: bar incorporado y una mesa XXL para 16 personas

El corazón de la casa de José María Muscari late con fuerza en el living y la conexión directa hacia el exterior. El sector social se completa con un mueble equipado con iluminación LED para la zona de televisión, logrando un clima cálido y actual que invita a la desconexión.

Pero la gran estrella de la planta social se encuentra afuera. En el amplio balcón que comparte con su hijo Lucio, el director armó su propio punto de encuentro. “Desde acá miro el mundo”, expresó sobre este sector que cuenta con un bar incorporado y una imponente mesa preparada para 16 personas. Todo un lujo al aire libre pensado para recibir amigos y disfrutar a pleno de las reuniones sociales.

El living de José María Muscari tiene conexión con el exterior

Privacidad, arte y el espacio de Lucio

El recorrido continúa por la cocina —equipada con una supermesada de mármol de carrara y una estación de café— y desemboca en un pasillo decorado con cuadros al que define como “el pasillito del arte”. En su cuarto, el orden y la colección de zapatos y zapatillas se roban las miradas, coronados por un baño en suite revestido en mármol negro con un espejo personalizado.

"El lugar de inspiración" de José María Muscari

Hacia el otro sector del departamento, conectado de manera inteligente, se despliega el espacio exclusivo para su hijo Lucio. Esta zona cuenta con un playroom equipado para relajarse, habitaciones de huéspedes y una habitación principal con baño en suite y una mampara de lujo.

Con cada rincón intervenido por su sello inconfundible, la nueva casa del director ya causa sensación. Mientras sus seguidores continúan atentos a las redes sociales para descubrir qué nuevo objeto, detalle excéntrico o rincón reformado sumará próximamente, José María Muscari disfruta de un hogar que es el reflejo exacto de su creatividad en constante movimiento.