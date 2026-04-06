¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 6 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 6 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este lunes arranca con intensidad y pocas ganas de vueltas. Ojo con reaccionar de más ante algo mínimo. Si canalizás bien esa energía, podés resolver algo que venías pateando hace días.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día ideal para ordenar tu mundo interno y también tu casa o espacio de trabajo. Lo simple te va a dar más paz que lo sofisticado. Un gusto pequeño puede cambiarte el humor.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Vas a estar con la mente a mil y muchas ideas dando vueltas. Anotá todo, porque puede salir algo muy bueno de ahí. En lo afectivo, mejor hablar claro y sin dobles mensajes.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Estás más sensible de lo habitual, pero eso no es malo si sabés poner límites. No te cargues con problemas ajenos. Un plan tranquilo hacia la noche te va a hacer muy bien.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se activa tu costado más líder y eso se nota. Tenés luz propia, pero tratá de no imponerte tanto. Si escuchás al resto, el resultado va a ser mucho mejor de lo que esperás.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Lunes para bajar la autoexigencia. No todo tiene que salir perfecto hoy. Si soltás un poco el control, incluso vas a disfrutar más de lo que hacés.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se vienen decisiones importantes y no podés seguir postergando. Confía en tu intuición, que está más afinada de lo que creés. Buen momento para cerrar temas pendientes.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Hay algo que te viene dando vueltas en la cabeza y hoy podría salir a la luz. No le esquives a esa conversación. Decir lo que sentís te va a liberar.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento, aire y salir un poco de la rutina. Aunque sea un plan chico, hacelo. En lo laboral, una propuesta inesperada puede entusiasmarte más de lo que pensabas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para enfocarte y avanzar sin distracciones. Tenés claridad para resolver temas importantes. En lo emocional, tratá de aflojar un poco la rigidez.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está en alza, aprovechala. Es un gran día para pensar distinto y proponer ideas nuevas. En lo personal, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Estás muy conectado con lo que sentís, pero cuidado con idealizar de más. Volvé a lo concreto. Un gesto simple de alguien cercano te va a acomodar el día.