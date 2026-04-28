El problema de voz de Kate Middleton que debe resolver antes de ser reina

Kate Middleton es una de las princesas más observadas por los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales. Su carisma y su estilo en la moda la marcan como una influencia y generan curiosidad sobre ella. Sin embargo, en ocasiones, se resguarda en su intimidad, buscando encontrar un equilibrio entre su rol público como futura reina y sus momentos entre familia. A pesar de querer mantenerse así, la princesa de Gales debe enfrentarse a algunos retos de la vida real, como es el problema de su voz, y que se sinceró al respecto durante una recepción celebrada en el Palacio de Buckingham.

La familia real en el acto con motivo del centenario del nacimiento de la reina Isabel II

Kate Middleton se sinceró sobre el problema con su voz que debe resolver antes de ser reina

Kate Middleton es una de las futuras reinas europeas más observada por los medios de comunicación. Su vida se vio expuesta desde su casamiento con el príncipe William en el 2011. Sin embargo, su futuro rol presenta un gran obstáculo que la sigue desde que es pequeña. El 21 de abril, durante un acto con motivo del centenario del nacimiento de la reina Isabel II, la princesa de Gales le reveló a un grupo de invitadas que tiene un problema con su voz que debe resolver antes de tomar su lugar en el trono.

El evento se caracterizó por ser un acto para celebrar la vida y el legado de la difunta monarca, donde se encontraban los reyes, integrantes de la Casa Real, algunas de las organizaciones patrocinadas por Isabel II y un grupo de centenarios nacidos también el 21 de abril de 1926. En la cena, Kate se sinceró y habló de cómo le cuesta los eventos relacionados a la familia real. "Me resulta muy difícil estar en este tipo de ambientes. Además, tengo una voz muy suave, así que siempre me dicen que hable un poco más alto", se escucha entre las declaraciones que compartió el medio de comunicación Mujer Hoy, y que se hicieron rápidamente virales tras ser grabadas por un fan y compartidas posteriormente en X.

Kate Middleton

La timidez de Kate Middleton

Las declaraciones sobre su voz suave no son nuevas, ya que Kate Middleton había revelado que su apodo de infancia era Squeak. Sin embargo, es una situación que sabe que debe revertir, debido a que, cuando se convierta en reina, deberá imponerse en los discursos y eventos protocolares. Esta situación viene de la mano con su ya conocida timidez, que expresa a través de sus momentos lejos de los medios de comunicación y silencios frente algunas declaraciones.

Incluso, durante la entrevista que concedió con motivo de su compromiso en noviembre de 2010, recordó su primer encuentro y le contó: "Creo que me puse roja como un tomate cuando te conocí y me escabullí; me sentí muy tímida al estar contigo". Muchos de sus allegados revelaron en diversas ocasiones que esta actitud la lleva a ser muy cercana con las personas, ya que busca charlar con ellas en privado y no atenerse a los horarios para encontrar la comodidad en la charla.

Kate Middleton

Kate Middleton es una de las futuras reinas más observadas por los medios de comunicación, y una de las más tímidas cuando se trata de los eventos públicos y protocolares de la Familia Real británica. En los últimos días, ella reveló que entiende que es algo que debe resolver antes de tomar el trono, y que de a poco se la ve intentando enfrentar. Los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos con las declaraciones, pero empatizaron con la monarca, exponiendo sus propias dificultades.

A.E