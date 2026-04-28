Alejandra Maglietti habló de su nueva vida como mamá: “Estoy hace como ocho meses sin dormir”

En el marco de la Gala de CARAS 2026, que celebró su 33° aniversario en el Palacio Reconquista, Alejandra Maglietti fue una de las figuras presentes que captó la atención no solo por su look, sino también por su testimonio. En una noche que reunió a referentes del espectáculo y la política argentina, la periodista aprovechó el espacio para hablar abiertamente sobre su presente personal.

Alejandra Maglietti gala de la Revista CARAS

Alejandra Maglietti dejó de lado cualquier discurso idealizado y compartió cómo vive su reciente maternidad. Con un tono honesto y cercano, se refirió a los cambios que implicó la llegada de su hijo y cómo esa experiencia transformó su rutina diaria, en un relato que rápidamente generó identificación.

El presente de Alejandra Maglietti

Sin rodeos, Alejandra Maglietti fue directa al describir el impacto que tuvo esta nueva etapa en su vida: “No te creas, me está costando más de lo que me imaginé, pero bueno, acá estamos”. Lejos de romantizar la maternidad, reconoció las dificultades cotidianas, especialmente en relación al descanso: “Estoy como hace ocho meses sin dormir”. Sin embargo, en la misma línea, buscó equilibrar su relato con una mirada positiva. “La verdad que es mucho más lindo de lo que me imaginé”, explicó.

“Todo lo difícil lo compensa lo lindo que es tenerlo”, aseguró la periodista, marcando un tono sincero pero también emocional. Incluso fue más allá al hablar del vínculo con su hijo: “A la mañana lo amo con todo mi ser, con toda la locura, así que estoy muy feliz de tenerlo. No importa, puedo no dormir dos o cuatro años, no me importa”, sentenció.

El impacto de la maternidad en la vida de Alejandra Maglietti

Además de hablar de su vida como mamá, Alejandra Maglietti también se refirió a cómo esta etapa impactó en su forma de vestirse y mostrarse públicamente. Fiel a su estilo, eligió un look que prioriza la comodidad sin perder identidad: “Todavía me siento cómoda con trajecitos, ya van a volver los vestiditos. Por ahora estoy con los trajes”.

Alejandra Maglietti gala de la Revista CARAS

En esa línea, explicó que adoptó una estética más marcada, vinculada incluso con su perfil profesional: “Es como que la abogada, el espíritu de la abogada me agarró con todo y ahora es trajes, corbatas, camisas… me cuesta salir de ese look”. De esta manera, Alejandra Maglietti mostró una versión más auténtica y cercana, donde la maternidad, el cansancio y la felicidad conviven en un mismo relato.