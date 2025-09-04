Revelaron cómo es la nueva vida de Mariana Nannis lejos del lujo y el glamour: dónde vive y de qué trabaja

Mariana Nannis es uno de los nombres que desde hace décadas se asocia con el lujo y las excentricidades. Es que a partir de los años 90 se volvió una de las figuras más populares al mostrar su estilo de vida junto a Claudio Caniggia, la estrella del fútbol de esa época. Durante décadas, la pareja se mostró con un alto nivel de vida, pero tras su separación en 2019, la mujer estaría atravesando un abrupto cambio tanto en su vida personal como laboral.

Cómo es la nueva vida de Mariana Nannis

Desde viajes por el mundo a mansiones y objetos exclusivos, Mariana Nannis no dudaba en mostrar cada uno de los lujos con los que elegía vivir tanto en Europa como en sus esporádicos viajes a la Argentina. Con esta exposición combinada con su personalidad histriónica y avasallante, se ganó un importante lugar en los medios de comunicación desde los años 90 convirtiéndose en la mujer de las que muchos querían saber.

Esto se mantuvo por décadas y son sus hijos, Charlotte y Alex Cannigia, quienes ahora son sus grandes herederos en el mundo del espectáculo, exponiendo su vida y trabajando en medios de comunicación. Pero ese lujo ya no sería parte de los días de Mariana Nannis, según la versión relatada por Yanina Latorre en LAM (América), la panelista, y eterna rival de la mujer, contó tiempo atrás que la mujer ya no vive entre excentricidades, sino que ahora trabaja en un restaurante, puntualmente en una parrilla argentina en Europa.

Hasta el momento, Mariana Nannis indicaba que a pesar de su separación de Claudio Cannigia continuaba viviendo en su mansión en Marbella, pero esta versión fue desmentida por la "angelita", quien asegura que en realidad ya no habita la propiedad al ser desalojada por falta de dinero. Por este motivo, la mediática habría conseguido este trabajo en el rubro gastronómico para solventar sus gastos básicos.

“Cuando la encontramos trabajando en la parrilla, llamó a nuestro productor, lo insultó, le dijo que era millonaria y que tenía un novio con avión privado“, contó Latorre en LAM e indicó que al momento que Mariana es reconocida por personas, se niega a interactuar con ellos y sacarse fotos. En este sentido, la panelista indicó que su problema es admitir que su personaje de millonaria ya no existe.

En este punto. aseguró: "Malvendió un departamento por 150 mil dólares y se quemó la guita". Esta falta de dinero y vivienda la habría llevado a buscar trabajo y actualmente viviría con un grupo de vecinos "Mariana y Claudio estaban separados desde hacía cuatro años cuando él se enamoró de Sofía, pero ella enloqueció porque quería vivir de ser "la mujer de Caniggia. Vino a Argentina, mientras él estaba en Europa, puso a laburar a sus dos hijos y la guita se la llevaba ella", cerró Latorre.

Lo cierto es que esta versión del nuevo estilo de vida de Mariana Nannis resuena desde hace meses, pero tanto ella como su entono niega que sea de esta forma. No obstante, Yanina Latorre asegura que se trata de su nueva realidad que no quiere admitir para sostener la imagen de un personaje que construyó a lo largo del tiempo.