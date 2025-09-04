Quién es el nuevo amor de Evangelina Anderson, tras su escandalosa separación de Martín Demichelis

Hace un mes, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis. Desde ese momento, la modelo fue consultada por las versiones de infidelidad por parte del DT y hasta una supuesta amante se animó a dar su versión con detalles de sus encuentros con el exfutbolista. Lejos de generar más polémica sobre su vida personal, mantuvo su perfil bajo y resguardó a sus hijos de todo lo trascendido. Ahora, revelaron que la bailarina pudo dar vuelta la página y comenzó a disfrutar de su soltería tras 17 años en pareja.

Evangelina Anderson superó a Martín Demichelis y tendría una nueva conquista

Tras despedirse de Los 8 escalones (eltrece) para sumarse a Mastechef (Telefe), Evangelina Anderson encontró tiempo en su agitada agenda laboral para salir y despejarse después de su explosiva separación de Martín Demichelis, con quien mantuvo una relación durante 17 años y tuvo tres hijos.

En este sentido, revelaron en LAM que la top model ya disfruta de su soltería y hasta se animó a salir con otro hombre para pasarla "bien". Todo comenzó cuando Pepe Ochoa realizó un enigmático en el ciclo de espectáculos de América para revelar quién era la famosa que está con otra persona tras su ruptura amorosa. “Una amiga contó que ella está a full…con el trabajo, y también con los tipos”, comentó Juli Argenta sin dar muchas pistas sobre quién era la persona en cuestión.

Entre tantas consultas al periodista sobre quién era y los detalles de su anterior relación, contó que se trataba de Evangelina Anderson. En ese momento, Marcela Feudale no dudó en comentar que "es muy linda, tiene que chonguear un montón”. Sus colegas también coincidieron en que tiene que salir y conocer otras personas ahora que está soltera.

Con más información en su poder, Pepe Ochoa aseguró que el hombre en cuestión se llama Franco y que tiene 34 años. Para chequear esta data que le llegó, él no dudó en contactarla para saber si es cierta o no. "Yo le pregunté y ella me lo minimizó, me dijo: ‘La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”, contó el panelista sobre la particular respuesta de Eva.

En ese instante, Laura Ubfal agregó que fue Pampita quien la aconsejó a disfrutar de esta etapa y dejar atrás a su expareja teniendo en cuenta su experiencia amorosa. Las modelos coincidieron en Los 8 escalones y formaron un vínculo cercano desde entonces.

Evangelina, por el momento, no confirmó ni negó la versión que brindó el integrante de LAM. Por otro lado, en Intrusos aseguraron que se encuentra calentando motores para ser una de las integrantes de la nueva temporada de Masterchef, que conducirá Wanda Nara en Telefe, y que atraviesa un gran presente laboral.

De esta manera, Pepe Ochoa reveló que el nuevo amor de Evangelina Anderson, tras su escandalosa separación de Martín Demichelis, se llama Franco y tiene 34 años, a quien conoció en una de sus recientes salidas como soltera.