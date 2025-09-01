Moria Casán, Graciela Borges y Marcelo Tinelli protagonizaron la exclusiva front row del desfile de Pucheta-Paz, la dupla de diseñadores que se afianza como una de las más influyentes de la moda argentina. Con una puesta en escena impactante y una colección que combinó sofisticación y vanguardia, el evento se convirtió en uno de los encuentros más comentados de la temporada.

De Moria Casán a Graciela Borges y Marcelo Tinelli, la exclusiva front row del desfile de Pucheta-Paz

El evento reunió a lo más destacado del espectáculo y la cultura, en un despliegue donde las miradas no solo estuvieron puestas en la pasarela, sino también en los invitados de lujo. Moria Casán volvió a confirmar su estatus de diva absoluta con un estilismo jugado y magnético; Graciela Borges aportó su elegancia clásica, reforzando su papel como referente de distinción; mientras que Marcelo Tinelli, siempre atento a las tendencias, sumó su presencia mediática con un look relajado pero impecable, además estuvo acompañado con una de sus hijas.

La colección de Pucheta-Paz sorprendió con siluetas que fusionaron lo tradicional y lo experimental, una paleta intensa de colores y géneros nobles trabajados con precisión artesanal. El contraste entre la alta costura y guiños modernos marcó el pulso de un desfile que logró emocionar tanto a expertos de la moda como al público general.

Además de estas figuras centrales, se hicieron presentes empresarios, artistas y referentes culturales, lo que transformó el desfile en un verdadero punto de encuentro de la escena local.

El carisma de Moria Casán, la sobriedad de Graciela Borges y la frescura de Marcelo Tinelli aportaron diferentes matices a una noche que ya quedó registrada como uno de los hitos fashionistas del año. Con esta propuesta, Pucheta-Paz ratifica su lugar de privilegio en la industria y deja claro que sus pasarelas son, más que un desfile, un espectáculo en el que la moda se entrelaza con el arte, el espectáculo y la cultura argentina.

AM