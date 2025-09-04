El sentido adiós de Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar Vicky"

Griselda Siciliani es una de las actrices más queridas de los últimos tiempos. Con una larga trayectoria en su carrera artística, ahora le agregó el éxito de Envidiosa, la serie de Netflix que se volvió de las más vistas alrededor del mundo y de la Argentina. Con su carisma y sus colores vibrantes, enamoró a los espectadores, que esperan ansiosos su tercera temporada. Sin embargo, en las últimas horas, y tras el último día de rodaje, dedicó un sentido adiós a un personaje esencial en su vida.

Griselda Siciliani

El sentido mensaje de Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar Vicky"

La serie Envidiosa generó estragos en Netflix. Con su estreno en 2024, y su segunda temporada en el 2025, los espectadores fueron enamorándose del icónico elenco, que volverán para una tercera y última entrega. Griselda Siciliani vuelve a interpretar a Vicky, para darle el cierre perfecto a su divertida y excéntrica historia. Sin embargo, el final llegará a comienzos del 2026, y estos se vuelven los últimos rodajes y días de los actores en sus personajes.

Griselda Siciliani

En su cuenta de Instagram, Siciliani no dudó en demostrar su emoción y compartió increíbles imágenes del último día de producción, y el que le da su final a la serie, antes de que entre en la etapa de edición. Entre sonrisas y emociones, los actores se mostraron contentos, pero ya extrañando a ese personaje que le dio alegrías y diversión. Fue en este contexto en que la actriz decidió hacerle un sentido homenaje a Vicky, la chica que interpretó durante estas tres temporadas.

Sin dudarlo, compartió el primer póster que salió de Netflix, donde aparece ella siendo golpeada por unas flores de casamiento. De esta manera, escribió: "Último día de rodaje. Te voy a extrañar Vicky. Aunque hay personajes que se llevan en el alma para siempre". Así mismo, compartió la foto del elenco en el final del día, y aseguró que eran de los mejores con los que había trabajado, provocando emoción a todos sus seguidores y fanáticos de la serie.

El sentido adiós de Griselda Siciliani

Griselda Siciliani es una de las actrices con más trayectoria de la televisión argentina. Con diversas novelas en su espalda, volvió a ser furor con Envidiosa. Sin embargo, sus proyectos no terminan ahí. Desde Menem hasta la serie biográfica de Moria Casán, son solo algunos de los que generan expectativas y emocionan a los seguidores a poder seguir viéndola, mientras esperan la última temporada de la excéntrica producción de Netflix.

A.E