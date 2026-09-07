Lola Morán habló del delicado problema de salud que enfrenta: “La última intervención no funcionó”

Lola Morán, recordada actriz por sus trabajos en Aliados y 100 días para enamorarse, volvió a preocupar a sus seguidores al contar que permanece internada debido a los fuertes dolores que padece. La artista atraviesa desde hace seis años un complejo cuadro de dolor en la columna dorsal que, hasta el momento, no pudo ser explicado por un diagnóstico concreto.

Lola Morán reveló que está internada nuevamente

Desde el hospital, la experta en artes escénicas decidió compartir nuevamente parte del proceso que atraviesa y contó que la última intervención a la que se sometió no funcionó como esperaba: “La última intervención no funcionó. El dolor subió y me volvieron a internar”, escribió en sus redes sociales, donde también explicó cuál es actualmente el objetivo de los profesionales que siguen su caso.

Lola Morán lleva seis años con dolor y sin un diagnóstico

Una de las principales dificultades que enfrenta Lola Morán es que, pese a los años de estudios y tratamientos, todavía no se pudo determinar cuál es el origen de sus dolores. Ante una de las preguntas que más recibe de sus seguidores, fue contundente: “¿Cuál es tu diagnóstico? No tengo uno. Tampoco lo voy a tener. Ahora lo que se busca es bajar el volumen del dolor”.

La actriz explicó que su cuadro se volvió especialmente complejo porque no responde a las distintas alternativas que se fueron probando durante este tiempo: “Es un caso complejo, que no responde a nada. A ninguna terapia convencional, a ninguna medicación, bloqueo o intervención”, detalló. Además, recordó que lleva seis años intentando encontrar una manera de controlar las molestias: “Hace 6 años estamos intentando paliar el dolor que tengo, pero no lo logramos”.

La nueva internación de Lola Morán

Tras el fracaso de la última intervención, el dolor aumentó y la actriz tuvo que volver a ser internada. Según contó, su caso está siendo analizado por profesionales de las áreas de Dolor y Neurocirugía, que actualmente investigan cómo continuar con el tratamiento: “Desde el área de Dolor y Neurocirugía están investigando mi caso a ver cómo seguimos”, explicó.

Lola Morán habló de su complejo diagnóstico

Esta situación se suma a otros efectos que Lola Morán atravesó durante sus anteriores internaciones. En una de ellas, contó que había salido con alrededor de diez kilos más y que, según la explicación que recibió de los médicos, el aumento de peso estaría relacionado con los corticoides. A pesar de la incertidumbre y de las dificultades que enfrenta, la actriz aseguró que continuará buscando alternativas y seguirá adelante con la investigación de su complejo cuadro.