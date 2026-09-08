Antonella Rocuzzo se sumó a la saga de libros que es tendencia y que mezcla amor, sanación y amistad

La faceta como lectora apasionada de Antonela Roccuzzo no es ninguna novedad para sus millones de seguidores. A través de sus redes sociales, la empresaria suele compartir la intimidad de su biblioteca, mostrando que los libros son sus grandes compañeros de viaje y momentos de relax. Es así como la rosarina capturó la atención de la comunidad literaria global, y se sumó a la tendencia de al revelar su última y más atrapante lectura en forma de recomendación. En su última publicación de Instagram, sorprendió a todos con un fenómeno que combina romance y superación personal, el cual logró una inmensa popularidad con su exitosa adaptación cinematográfica en la plataforma Prime Video.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, booktoker: El libro furor que recomendó a sus seguidores

Antonela Roccuzzo dejó en claro que es una indiscutible referente de moda internacional, fusionando la moda deportiva con la elegancia de las prendas estructuradas. Sin embargo, también expuso frente a sus más de 42 millones de seguidores una pasión por la lectura y la cultura freaky. Es así como, con postales en Instagram o videos en TikTok, fusionó su perfil fashion con una faceta auténtica como influencer literaria.

Lejos de encasillarse en las pasarelas, Antonela comparte activamente su amor por la lectura, recomendando títulos que abarcan desde grandes clásicos de la fantasía hasta las últimas tendencias contemporáneas. En una de sus publicaciones más recientes en Instagram, sorprendió al revelar que se encuentra inmersa en las páginas de The Deal, conocido en español como Prohibido enamorarse, la exitosa novela de la autora canadiense Elle Kennedy.

Antonela Roccuzzo, booktoker: El libro furor que recomendó a sus seguidores

Este título marca el puntapié inicial de la célebre saga de romance deportivo Off-Campus, la cual se convirtió en un fenómeno viral. La trama de esta adictiva novela sigue la historia de Hannah Wells, una brillante estudiante de música, y Garrett Graham, el popular capitán del equipo universitario de hockey sobre hielo. Tras reprobar un examen clave que pone en riesgo su carrera deportiva, Garrett recurre a Hannah para que sea su tutora. Lo que comienza como un pacto de conveniencia y un divertido plan de "falso noviazgo" para ayudarse mutuamente a celar a otras personas, pronto se transforma en un lazo genuino e inesperado que desafía todos sus planes iniciales.

El furor por este relato de amor y superación no se limita al formato físico. Los seguidores de la rosarina y los amantes del género pueden disfrutar de la adaptación audiovisual en streaming gracias a la serie original Off Campus, disponible a través del catálogo mundial de la plataforma Prime Video .

Antonela Roccuzzo, booktoker: El libro furor que recomendó a sus seguidores

Off Campus: la adaptación de Prime Video del libro de Antonela Roccuzzo

En los primeros meses del 2026, The Deal, el libro recomendado por Antonela Roccuzzo, volvió a la boca de todos gracias a la llegada de su adaptación. Off Campus rompió las pantallas mundiales y se consolidó el furor más comentado por las redes sociales. Desarrollada para la televisión por Louisa Levy y Gina Fattore, la producción cuenta con un elenco principal, encabezado por la actriz británica Ella Bright en el papel de Hannah Wells y el actor estadounidense Belmont Cameli interpretando al carismático Garrett Graham, acompañados por figuras jóvenes como Mika Abdalla y Stephen Kalyn.

La primera entrega de la producción se estructuró en una única temporada compuesta por un total de ocho episodios, con una duración aproximada de entre cuarenta y cincuenta minutos por cada capítulo. La repercusión de la serie fue masiva y arrolladora. En tan solo sus primeros 12 días disponibles en el catálogo de Prime Video , el show acumuló la impresionante cifra de 36 millones de espectadores a nivel global, un récord que lo posicionó de inmediato como el tercer estreno de una serie original más visto en toda la historia de la plataforma de streaming.

Para alegría de los fanáticos y de los lectores de la saga, el universo de la Universidad Briar está lejos de terminar. Debido a las proyecciones de éxito previas a su lanzamiento, la plataforma de streaming confirmó oficialmente la renovación para una segunda temporada, la cual adaptará el tercer libro de la franquicia titulado The Score . Esta nueva entrega centrará su trama por completo en el romance entre los personajes de Dean y Allie, asegurando así la continuidad de esta apasionante historia.

Off Campus: la adaptación de Prime Video del libro de Antonela Roccuzzo

La elección de Antonela Roccuzzo demuestra cómo la literatura juvenil actual rompe todas las fronteras, transformando un fenómeno digital en un éxito multiplataforma sin precedentes. Al sumarse públicamente a esta saga de libros que es tendencia, la empresaria no solo consolida su rol como una influyente prescriptora cultural, sino que también pone bajo los focos globales una historia que mezcla amor, sanación y amistad con maestría.

A.E