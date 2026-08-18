Revelan el verdadero motivo por el que se distanciaron Sofía Gala y Fito Páez en medio del éxito de la serie de Moria Casán

Sofía Gala Castiglione y Fito Páez habrían puesto punto final al vínculo sentimental que habían mantenido bajo perfil durante varios meses. La noticia se conoció mientras la actriz atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera gracias a su interpretación de Moria Casán en la serie que se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix.

Sofía Gala y Fito Páez

El periodista Alejandro Castelo fue quien reveló la separación y explicó que comenzó a investigar después de advertir algunas ausencias llamativas del músico en momentos importantes para Sofía Gala y su entorno. Según contó, Fito Páez no estuvo en el estreno de la producción ni en el cumpleaños de Moria, situaciones que despertaron sus sospechas sobre el estado del vínculo.

Qué se sabe de la separación de Sofía Gala y Fito Páez

Durante el programa de streaming Ya fue todo, Alejandro Castelo aseguró que después de preguntar y buscar información pudo confirmar que Sofía Gala y Fito Páez ya no están en pareja: “En este momento no están juntos, no están más juntos”, afirmó el periodista. Entre las señales que llamaron su atención, mencionó la ausencia del músico en el estreno de la serie: “Fito, hasta donde vi, por ejemplo en el estreno de la serie, no estuvo”.

Alejandro Castelo también señaló que Fito Páez tampoco estuvo presente en el cumpleaños de Moria y que, a partir de esas ausencias, comenzó a consultar sobre la situación sentimental de la actriz. Sin embargo, fue contundente al aclarar que no habría existido una situación conflictiva detrás de la separación: “No hay ningún escándalo ni nada. Simplemente en este momento no están juntos”, sostuvo.

Cómo blanquearon su vínculo Sofía Gala y Fito Páez

Ahora, tras siete meses de haber blanqueado su vínculo, Sofía Gala y Fito Páez atraviesan una nueva etapa luego de que se conociera que ya no estarían en pareja. Su relación comenzó a hacerse pública en enero, cuando el músico le dedicó a la actriz un mensaje por su cumpleaños número 39: “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”. Ella respondió: “¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”.

Fito Páez y Sofía Gala

La exposición continuó durante los meses siguientes. En abril, llegaron juntos y tomados de la mano al homenaje a Moria Casán en el Palacio Libertad, mientras que en mayo volvieron a mostrarse muy cerca durante la presentación de Shine, el nuevo disco del músico. Así, el vínculo de Sofía Gala y Fito Páez que había comenzado con mensajes afectuosos en redes sociales pasó a quedar expuesto públicamente a través de distintas apariciones compartidas, hasta que hoy, se conoció el final de la relación.