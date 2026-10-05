David Lebón cumplió 74 años y su esposa, Patricia Oviedo le dedicó una emotiva declaración de amor: "Esta montaña rusa que atravesamos"

David Lebón atravesó una jornada significativa acompañado por el reconocimiento de colegas, amigos y seres queridos. Patricia Oviedo fue una de las primeras en destacar este momento con una publicación dedicada al músico, en un día que también estuvo acompañado por mensajes de figuras destacadas de la escena artística argentina. Entre recuerdos compartidos y muestras de admiración, la celebración permitió volver a poner el foco en una historia que se extiende mucho más allá de la actualidad.

David Lebón cumplió 74 años y su esposa, Patricia Oviedo, lo homenajeó de la mejor forma

David Lebón celebró sus 74 años acompañado por el cariño de su entorno más cercano y el reconocimiento de colegas que marcaron distintas etapas de la música argentina. Entre los numerosos saludos que recibió en las últimas horas, uno de los más destacados fue el de su esposa, Patricia Oviedo, quien compartió una imagen junto al músico y le dedicó unas palabras que reflejaron el recorrido compartido a lo largo de los años.

David Lebón y Patricia Oviedo

A través de una publicación, esposa del músico eligió una fotografía de ambos y expresó su felicidad por seguir construyendo un proyecto de vida en común. En su mensaje hizo referencia al concepto de “Mundo agradable”, título de una de las canciones más recordadas del artista, y también habló de los desafíos cotidianos que han atravesado juntos. La celebración del cumpleaños se convirtió así en una oportunidad para destacar la compañía, el afecto y la historia que comparten desde hace años.

El gesto de Patricia Oviedo rápidamente se sumó a una jornada cargada de homenajes para David Lebón. Amigos, músicos y admiradores aprovecharon la fecha para enviarle mensajes de reconocimiento por su extensa trayectoria. Las redes sociales se llenaron de publicaciones que recordaron algunas de sus canciones más emblemáticas y su aporte al desarrollo del rock nacional, una escena de la que forma parte desde fines de los años sesenta.

David Lebón y Fito Páez

Entre los saludos más comentados estuvo el de Fito Páez, quien compartió una fotografía junto al exintegrante de Serú Girán y le dedicó unas palabras cargadas de admiración. El rosarino resaltó su talento musical, su identidad artística y su capacidad para mantenerse activo a lo largo de las décadas. También recordó aspectos de su historia profesional y destacó la influencia que tuvo sobre varias generaciones de músicos. El mensaje se transformó en uno de los homenajes más celebrados por los seguidores de ambos artistas.

De Pappo's Blues a Serú Girán: el recorrido de David Lebón, figura central del rock argentino

Nacido en 1952, David Lebón desarrolló desde muy joven una relación cercana con la música. Durante su infancia vivió en Estados Unidos junto a su familia, experiencia que coincidió con el auge de los Beatles y despertó en él un interés cada vez más profundo por la guitarra. Al regresar a la Argentina, comenzó a vincularse con la escena local y rápidamente se convirtió en uno de los músicos más solicitados por su capacidad para tocar distintos instrumentos.

David Lebón

La década de 1970 fue clave para consolidar su nombre. Formó parte de proyectos fundamentales como Pappo's Blues, La Pesada del Rock and Roll, Color Humano y Pescado Rabioso, la histórica banda liderada por Luis Alberto Spinetta. En cada una de esas experiencias aportó diferentes facetas de su talento, alternando entre guitarra, bajo, batería y voz. Esa versatilidad le permitió convertirse en una figura habitual dentro de algunos de los grupos más influyentes del movimiento de rock argentino.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su carrera llegaría a fines de los setenta con la creación de Serú Girán junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro. La banda se transformó en un fenómeno musical y dejó canciones que permanecen vigentes décadas después. Temas como "Seminare", "Mundo agradable" y "Nos veremos otra vez” consolidaron a David Lebón como una de las voces más reconocibles del género.

David Lebón

Tras la etapa de Serú Girán, David Lebón continuó construyendo una sólida carrera solista que le permitió mantenerse activo a través de distintas generaciones. Con numerosos discos, presentaciones en vivo y colaboraciones junto a artistas de diferentes estilos, su obra siguió ampliándose con el paso del tiempo. En los últimos años, además, impulsó proyectos que reunieron nuevas versiones de sus clásicos junto a colegas de distintas edades, acercando su repertorio a nuevos públicos.

VDV