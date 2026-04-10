De Luis Novaresio a Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Romina Manguel: así se veían los periodistas más conocidos en los 90

En los años 90, nombres como Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Romina Manguel comenzaban a construir un camino dentro de un periodismo muy distinto al actual, donde predominaban la sobriedad, la distancia y una estética uniforme. Lejos de la exposición constante de hoy, sus primeras apariciones estaban más ligadas al trabajo informativo que a la construcción de una figura mediática.

Así eran los periodistas más famosos de Argentina en los años 90

Con el paso del tiempo, nombres como Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Romina Manguel no solo evolucionaron en lo estético, sino también en su forma de comunicar. De estilos más estructurados a propuestas con identidad propia, sus trayectorias reflejan el cambio profundo que atravesaron los medios en Argentina.

Grandes periodistas de los 90

Luis Novaresio

En sus comienzos, Luis Novaresio desarrolló gran parte de su carrera en Rosario, especialmente en radio y medios gráficos, con un perfil alineado al periodismo informativo tradicional. Con el tiempo, su llegada a la televisión nacional lo posicionó en ciclos de actualidad política donde comenzó a destacarse por su capacidad de análisis.

Luis Novaresio

Años después, ya consolidado en la pantalla chica con programas de entrevistas y actualidad, logró diferenciarse por un estilo más introspectivo. Su forma de entrevistar, basada en la escucha y la pausa, se convirtió en una de sus principales marcas dentro del periodismo actual.

Eduardo Feinmann

Durante los años 90, Eduardo Feinmann se mostraba dentro de los parámetros tradicionales del periodismo televisivo, con participaciones en programas de actualidad donde predominaba la información dura. Su carrera fue creciendo de manera sostenida en radio y televisión, consolidando su presencia en medios masivos.

Eduardo Feinmann

Con el paso del tiempo, su perfil se volvió mucho más marcado: actualmente es uno de los comunicadores más reconocidos por su estilo directo y confrontativo, con fuerte presencia tanto en radio como en televisión

Jorge Lanata

Jorge Lanata ya era una figura disruptiva en los años 90, especialmente a partir de la creación de Página/12, medio desde el cual impulsó investigaciones y una narrativa diferente dentro del periodismo político. Su estilo, menos acartonado y más directo, marcó una ruptura con los formatos tradicionales de la época.

Jorge Lanata

Esa impronta se trasladó con éxito a la radio y la televisión, donde condujo ciclos periodísticos de alto impacto basados en la investigación y la denuncia. Con el tiempo, se consolidó como una de las voces más influyentes y polémicas del país.

Romina Manguel

En los años 90, Romina Manguel tenía un rol más vinculado al trabajo en redacciones y al periodismo gráfico, en una etapa donde la exposición mediática no era el eje principal de su carrera. Su crecimiento fue progresivo, ganando espacio en radio y televisión a partir de su mirada analítica y su capacidad para abordar temas políticos y sociales.

Romina Manguel

Con el tiempo, se convirtió en una figura reconocida dentro del periodismo de actualidad, participando en programas radiales y televisivos donde logró construir una voz propia, combinando información, análisis y opinión.

La historia también reúne a otros nombres clave del periodismo como María O'Donnell, Ernesto Tenembaum, María Laura Santillán, Nelson Castro, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Nancy Pazos, Baby Etchecopar, Jorge Rial, Viviana Canosa, Pablo Duggan, Alejandro Fantino, Marcelo Longobardi, Luis Majul, Esteban Trebucq y Mónica Gutiérrez, quienes también formaron parte de una generación que creció en medios tradicionales y evolucionó con el paso del tiempo.

En ese grupo, figuras como María O'Donnell lograron consolidarse desde el análisis político riguroso, mientras que Nelson Castro aportó una mirada diferencial combinando su formación médica con el periodismo. Por su parte, Viviana Canosa protagonizó una de las transformaciones más marcadas, pasando del mundo del espectáculo a un perfil más confrontativo y opinativo dentro de la televisión.

Las trayectorias de Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Romina Manguel, junto con las de María O'Donnell, Nelson Castro y Viviana Canosa, reflejan el recorrido de una generación que pasó de la formalidad de los años 90 a un presente donde la identidad, la opinión y la cercanía con la audiencia son parte esencial del periodismo argentino.