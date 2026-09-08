Adiós a los tonos claros: Zaira Nara eligió el color que transforma por completo su living

Zaira Nara dejó en claro que es una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo y de la moda en la escena actual. Con una destacada trayectoria en las pasarelas y campañas publicitarias de marcas prestigiosas, su sofisticación y elegancia natural, fusionado con su estilo campestre, la posicionaron rápidamente como un referente indiscutido de estilo para miles de seguidores que buscan replicar su impronta.

Sin embargo, en los últimos meses, la multifacética modelo y empresaria decidió expandir sus horizontes creativos e incursionar con gran éxito en el universo del diseño de interiores. Con una mirada audaz, comenzó a involucrarse de forma directa en la remodelación y el interiorismo de sus propias propiedades, transformando radicalmente diferentes ambientes mediante la fusión de estéticas modernas, toques vintage y elecciones cromáticas muy arriesgadas que demuestran que su pasión por el buen gusto trasciende por completo los límites de la vestimenta.

Sillones oscuros y combinación de colores: la apuesta deco de Zaira Nara

En esta nueva faceta decorativa, Zaira Nara convirtió una habitación de su casa en su original y moderno estudio de trabajo, donde se permite hacer las mejores publicidades y prepararse para todos los eventos donde participa. En las últimas semanas, y a pocos meses de su estreno, la modelo intervino el lugar con una nueva propuesta decorativa que marca un quiebre definitivo en las tendencias de interiorismo actuales, alejándose de las fórmulas tradicionales para arriesgar con una impronta mucho más sofisticada y personal.

La pieza central de este cambio radical es su imponente sillón mocha mousse, un diseño modular de líneas rectas y volumen bajo que se apoya directamente al ras del suelo. Este imponente mueble, tapizado en un imponente pana texturada marrón café, rompe con la hegemonía de los colores claros que dominaron las redes durante años. Al incorporar el reconocido internacionalmente como el color del año, la conductora logró imponer los tonos oscuros como la nueva tendencia absoluta para salas de estar, dotando al espacio de un carácter único y una altísima dosis de confort visual, demostrando que las gamas profundas e intensas pueden sustituir con absoluto éxito al blanco o al beige arena.

Zaira Nara eligió el color que transforma por completo su living

Sin embargo, este no fue el único cambio que hizo a su gran oficina. Para equilibrar la presencia escénica de este gran sofá, la modelo diseñó una transición cromática sumamente inteligente conectando el espacio principal con un sector de lectura complementario. En esta segunda área, la composición juega de manera magistral con la luminosidad y el contraste mediante dos butacas curvas individuales. Estos asientos están tapizados en un verde oliva suave, que dialoga fluidamente con la calidez terrosa del ambiente general. Esta delicada combinación resalta gracias a la luz que ingresa por los grandes ventanales de hierro negro, y se potencia con una enorme alfombra de yute natural que aporta una necesaria riqueza de texturas rústicas, unificando ambas zonas bajo un concepto estético integral, orgánico y sumamente refinado, permitiendo que los claros se queden en la tendencia.

Sillones oscuros y combinación de colores: la apuesta deco de Zaira Nara

Es un "hasta luego", no "para siempre": Zaira Nara sigue manteniendo los claros en otras habitaciones de su hogar

A pesar de su firme y audaz apuesta por la profundidad de los tonos oscuros en sus espacios de trabajo, Zaira Nara demuestra que la versatilidad es la clave del interiorismo moderno. La transición hacia una paleta más intensa no implica un adiós definitivo, sino una convivencia armónica de estilos dentro de su residencia. En su sala principal de estar y recreación familiar, la modelo decide resguardar la calma visual manteniendo el dominio absoluto de los colores claros para generar una atmósfera de máxima distensión y luminosidad.

En este sector, la modelo apuesta por un gran sillón en tono beige claro, estructurado con almohadones mullidos que invitan al descanso absoluto en familia. Para romper con la uniformidad y aportar dinamismo texturado, sumó un imponente sofá con tapizado rústico en una sutil gama grisácea. Estos elementos se mimetizan de forma orgánica con una mesa ratona de madera natural maciza en acabado rústico. Con esta inteligente combinación, la empresaria logra un equilibrio perfecto: mientras reserva el misterio del marrón café para sus rincones creativos, mantiene los tonos neutros como el lienzo ideal para potenciar la luz natural que ingresa desde el jardín.

Zaira Nara sigue manteniendo los claros en otras habitaciones de su hogar

La audaz renovación de su hogar deja en claro que el adiós a los tonos claros no es una regla estricta, sino una invitación a la evolución estética. Al elegir el mocha mousse, Zaira Nara no solo seleccionó el color que transforma por completo su living, sino que también demostró su madurez como diseñadora y capacidad para equilibrar la profundidad de los tonos oscuros con la luminosidad de sus espacios tradicionales.

A.E