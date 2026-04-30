Adiós al sillón clásico: el modelo Eames que tiene Benjamín Vicuña en su casa es tendencia en 2026

Benjamín Vicuña dio un giro al diseño de su hogar al incorporar el modelo Eames, marcando el adiós al sillón clásico y sumando un ícono del estilo contemporáneo. La elección del actor se integra en un espacio pensado para combinar trabajo, descanso y momentos en familia, donde cada detalle refuerza la identidad del ambiente.

El modelo Eames que eligió Benjamín Vicuña para decirle adiós a los sillones clásicos

Benjamín Vicuña mostró cómo el modelo Eames reemplaza al sillón tradicional y se convierte en el centro de atención dentro de su casa. La incorporación de esta pieza refleja una apuesta por el diseño moderno y acompaña la estética general de su living y oficina integrados. Con esta elección, el espacio adquiere un carácter único que se adapta al día a día del actor.

Benjamín Vicuña

A través de sus redes sociales, el actor compartió una imagen donde se podía ver parte del living de su casa, donde está ubicada su oficina. La foto mostró un gran escritorio de madera, con imágenes familiares y de los hijos del artista, frente a él se destaca una de sus últimas adquisiciones, un sofá que es uno de los más elegidos en el interiorismo moderno.

En el centro de la escena se aprecia el Eames Lounge Chair and Ottoman, que eligió Benjamín Vicuña, marca el adiós al modelo clásico y se integra como un ícono del diseño contemporáneo. Creado en 1956 por Charles y Ray Eames, este sillón se convirtió en uno de los referentes más influyentes del diseño moderno del siglo XX. Su propuesta buscó reinterpretar el tradicional sillón inglés de club, adaptándolo al estilo de vida moderno.

El sillón Eames de Benjamín Vicuña

El espacio se destaca por su concepto abierto, decorado con plantas y con un gran ventanal que permite el ingreso de luz natural. Sobre la superficie del mueble de madera se destacan fotografías de sus hijos y objetos familiares. La combinación entre el sillón Eames y el mobiliario elegido genera un contraste equilibrado, donde lo moderno convive con lo personal.

El living estilo minimalista de la casa de benjamín Vicuña: Plantas, grandes ventanales y sillones amplios

En las imágenes que suele compartir en sus redes sociales Benjamín Vicuña, se pudieron apreciar algunos detalles de su casa. El living se presenta como un espacio amplio y luminoso, diseñado bajo un concepto abierto que integra la oficina y el área de descanso. Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea protagonista, reforzando la sensación de amplitud.

El living de Benjamín Vicuña

Uno de los detalles que más llaman la atención de este espacio es la presencia de plantas de gran tamaño como decoración. Este detalle aporta frescura y un aire natural que equilibra la estética contemporánea. Distribuidas en distintos rincones, generan un contraste que le da al ambiente un estilo moderno con detalles naturales.

El living de Benjamín Vicuña se muestra como un espacio amplio y luminoso, donde predominan los colores claros en la decoración y el interiorismo. El mobiliario incluye un juego de sillones modernos con múltiples almohadones, sobre una alfombra beige que aporta calidez al ambiente. La incorporación de un Eames con ottoman refleja el estilo moderno de la propiedad.

Benjamín Vicuña mostró el increíble sillón Eames que tiene como protagonista en su living. Esta pieza, ubicada frente a su escritorio de madera, se integra en un espacio donde conviven trabajo y descanso, aportando diseño y funcionalidad. El ambiente se completa con plantas de gran tamaño que generan frescura y muebles que refuerzan la estética minimalista.

VDV