Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está y por qué seguirá internada

Mirtha Legrand atraviesa días de recuperación en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo control desde el inicio de la semana. Su evolución es positiva y se mantiene acompañada por familiares y amigos, mientras los profesionales continúan atentos a su cuadro respiratorio. En las últimas horas, se conoció un nuevo parte médico donde anunció cómo sigue su salud. La conductora se muestra activa en sus rutinas personales y agradece las muestras de afecto.

Se conocieron nuevos detalles de la salud de Mirtha Legrand

Desde el lunes, Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio que obligó a suspender sus compromisos televisivos. En las últimas horas, el centro médico difundió un nuevo parte oficial que despejó dudas sobre su estado de salud y confirmó que, por el momento, continuará bajo observación. La información generó expectativa entre sus seguidores, luego de que se rumoreara que podría recibir el alta.

Mirtha Legrand

El comunicado del nosocomio indicó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”. Además, se destacó que se encuentra “muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visitas de amigos y familiares” y que agradece las muestras de cariño recibidas. El sanatorio adelantó que, de no mediar cambios, el próximo lunes se emitirá un nuevo parte médico. Este detalle confirma que el seguimiento será constante durante todo el fin de semana.

La noticia se dio en medio de rumores que señalaban que este viernes podría recibir el alta. Sin embargo, el parte oficial confirmó que la internación de Mirtha Legrand se extenderá durante el fin de semana, lo que implica que la figura televisiva seguirá en reposo y bajo control médico. La decisión busca garantizar una recuperación completa antes de retomar sus actividades habituales. Además, esta situación confirmó que no formará parte de Almorzando con Mirtha este fin de semana.

Parte médico de Mirtha Legrand

En paralelo, se confirmó que Juana Viale será la encargada de conducir los programas de este fin de semana. La actriz grabará este viernes las dos emisiones: Almorzando con Mirtha y La noche de Mirtha, que se verán entre el fin de semana. De esta manera, la producción organizó la agenda para que las grabaciones se desarrollen con normalidad y los invitados ya fueron confirmados para ambas mesas.

Juana Viale toma la posta en la conducción de los programas del fin de semana

Según se conoció, en la edición de La noche de Mirtha, Juana Viale recibirá a Alberto Ajaka, Flaco Pailos, Malena Solda, Tucu López y Jazmín Laport. Mientras que en la tradicional mesa de los almuerzos, que habitualmente lidera su abuela, estarán Hernán Lacunza, Luis Machín, Gladys “La bomba” Tucumana, Ingrid Grudka y Osvaldo Bazán. La producción ya tiene todo preparado para que los programas mantengan su dinámica habitual.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Cabe destacar que el parte médico del Sanatorio Mater Dei subrayó que Mirtha Legrand se mantiene activa y en contacto con su entorno cercano, lo que refuerza la idea de que su recuperación avanza de manera positiva. No obstante, los profesionales consideraron necesario prolongar la internación para garantizar una evolución completa antes de retomar sus actividades habituales. Este seguimiento médico busca evitar cualquier complicación y asegurar que la recuperación sea estable.

Este escenario confirma que el fin de semana la conductora seguirá en observación, con controles médicos permanentes y acompañada por familiares y amigos. La decisión apunta a evitar cualquier complicación y asegurar que el regreso a la televisión se produzca en condiciones óptimas. El próximo lunes se conocerán nuevas noticias sobre su internación, cuando el sanatorio emita un nuevo parte oficial.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand continúa bajo observación médica en el Sanatorio Mater Dei, con una evolución favorable y acompañada por su entorno cercano. El seguimiento de los profesionales se mantendrá durante todo el fin de semana y el próximo lunes se dará a conocer un nuevo informe oficial sobre su estado. Por el momento, Juana Viale se encargará de conducir ambos programas, continuando así las agendas ya establecidas.

VDV