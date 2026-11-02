Oriana Sabatini y Paulo Dybala mostraron lo grande que está su hija Gia, de 8 meses

Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, cumplió este lunes 2 de noviembre sus primeros ocho meses de vida. En una fecha especial para la familia, la cantante y el futbolista compartieron fotos de la pequeña en sus historias de Instagram y dejaron ver cuánto ha crecido desde su llegada al mundo, en marzo pasado.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y su hija Gia

Desde el nacimiento de la bebé, la pareja comparte algunos momentos de su vida familiar en redes sociales, aunque mantiene una decisión que tomó desde el comienzo: preservar la identidad de su hija y evitar mostrar su rostro públicamente. Una postura que sostienen incluso en las postales más cotidianas de su día a día.

Las fotos que compartieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala de su hija Gia por su cumplemés número 8

A través de sus historias de Instagram, Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron una nueva imagen de Gia en el marco de sus ocho meses. En ella se puede ver a la pequeña en el suelo junto a su padre. También se puede ver como creció considerablemente desde aquellas primeras postales que compartieron sus padres después de su nacimiento y, aunque ambos suelen mostrar fragmentos de su día a día como familia, eligen hacerlo sin exponer su cara. El futbolista, también compartió una postal de la beba junto a la frase: "8 meses amor de papá".

Las fotos de Gia por su cumplemés número 8

La decisión de preservar la identidad de la pequeña también se refleja en otras fotografías que la pareja publicó durante estos meses. En algunas se puede ver a Gia mientras juega en el piso, en otras aparece de espaldas durante una salida familiar o en una reciente escapada al mar. Así, la pareja encontró una manera de compartir su nueva etapa como padres sin modificar el límite que establecen respecto de la exposición de la pequeña.

Cómo fue el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Gia nació el 2 de marzo de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma, nueve días antes de la fecha prevista para el parto, que era el 11 de marzo. Su llegada tuvo una particularidad que quedó entre las anécdotas más recordadas de la pareja: Oriana Sabatini comenzó a sentir las primeras contracciones mientras se encontraba en el estadio de la Roma, durante un partido contra la Juventus, justo cuando el equipo en el que juega su esposo marcaba el tercer gol del encuentro.

La pequeña Gia nació en Roma

La cantante había decidido permanecer en Italia para que Paulo Dybala pudiera acompañarla durante el nacimiento, pese a que inicialmente había evaluado la posibilidad de dar a luz en Argentina. Finalmente, Oriana Sabatini pudo tener el parto natural y humanizado que deseaba, con la asistencia de una obstetra argentina que facilitó la comunicación durante el proceso. La pequeña nació con un peso de tres kilos y en buen estado de salud, acompañada por sus padres y sus abuelos maternos, Catherine Fulop y Ova Sabatini, y su tía Tiziana, quienes habían viajado a Europa para estar cerca de la familia durante los últimos días de la espera. A ocho meses de la llegada al mundo de la beba. la influencer y el delantero volvieron a homenajear a la nena frente a sus miles de seguidores.