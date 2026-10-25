El look teddy de Gia Dybala para disfrutar de un paseo con su abuela, Catherine Fulop

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, disfrutó de un paseo junto a su abuela, Catherine Fulop. Este sábado 24 de octubre por la tarde, la actriz compartió en sus historias de Instagram un video de la beba en su cochecito y mostró el look que eligieron para la salida.

Catherine Fulop y Ova Sabatini con su nieta, Gia.

El look teddy de Gia Dybala que mostró Catherine Fulop

En las imágenes, Gia aparece recostada en el cochecito mientras sostiene una mamadera. Para la ocasión, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevó un conjunto rosa claro de textura afelpada, con un abrigo de mangas largas y pantalón a juego. El diseño, de apariencia suave y abrigada, remite al estilo teddy, una tendencia que se caracteriza por las prendas de acabado similar al peluche.

El dulce look de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

El conjunto se completa con la capucha de su abrigo del mismo tono, que mantiene la continuidad visual del look y protege su cabeza durante el paseo. La elección del rosa pastel refuerza la estética delicada del atuendo, mientras que la textura mullida se convierte en el detalle más llamativo.

Catherine Fulop acompañó el video con una frase breve y cariñosa: “Mi tarde feliz”, junto a un corazón blanco. La publicación dejó ver un momento cotidiano entre abuela y nieta, en una salida al aire libre que la actriz decidió compartir con sus seguidores.

Desde el nacimiento de Gia, el 2 de marzo de 2026, la artista venezolana comparte en ocasiones distintos momentos junto a su nieta. La beba es la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que formaron su familia después de casarse en julio de 2024.

A través de las redes sociales, la actriz suele mostrar su alegría por esta nueva etapa familiar. Esta vez, una salida de sábado se convirtió en la oportunidad para compartir una postal tierna de Gia y dejar ver uno de los looks elegidos para sus primeros meses de vida.